Український девелопер DIM та власник бізнесцентру "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа оголосили про партнерство

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Група компаній DIM та український інвестор Максим Кріппа фіналізували угоду про партнерство та співпрацю. Участь Кріппи забезпечить завершення будівництва поточних об'єктів забудовника та початок роботи над новими масштабними проєктами.

Український підприємець Максим Кріппа продовжує розширювати інвестиційний портфель у нерухомості, цього разу він поповниться житловими об’єктами. Після гучного придбання найбільшого київського бізнес-центру "Парус" у 2023 році та приватизації історичного готелю "Україна" у 2024, він оголосив про інвестування в групу компаній DIM — лідера житлового девелопменту в столичному регіоні. Таким чином, це вже третя значна інвестиція підприємця в нерухомість України під час повномасштабного вторгнення.

Максим Кріппа прокоментував угоду:

"Я прийняв рішення інвестувати у проєкти компанії DIM не тільки через їхній значний інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я — інвестувати. Та передусім ми маємо дякувати нашим захисникам і захисницям за появу нашого партнерства. Завдяки їм ми можемо реалізовувати найсміливіші проєкти в рідній країні".

Олександр Насіковський, засновник і керуючий партнер групи компаній DIM, зазначив:

"Наша компанія почала співпрацю з надійним партнером, який добре розуміється на особливостях і потребах компаній у будівельній галузі. Участь девелоперської групи компаній Максима Кріппи дозволить нам не залежати від обсягів продажів, тримати темпи будівництва і забезпечити нашим інвесторам вчасне завершення будівництва обʼєктів у запланований строк. Крім того, ми зможемо сміливо почати роботу над новими проєктами".

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 000 кв. м. Введено в експлуатацію 3670 квартир, збудовано понад 355 922 м² житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають 6 проєктів загальною площею понад 346 000 м2. Компанія відома чисельними нагородами будівельної індустрії.

Ліцензія EL01:8020-2801-8735-6798 від 16.05.2018