Буданов описав послідовність дій ворога на початку повномасштабного вторгнення ще у листопаді 2021, - Андрій Юсов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у блозі Української Правди.

"21 листопада 2021 року в інтерв'ю Говарду Альтману для американського видання Military Times Кирило Буданов заявив, що російські війська підуть на Київ через Чорнобильську зону та радіоактивний Рудий Ліс, на півдні основні удари спрямують на Херсон та Маріуполь, а десант росіян спробує висадитися в Одесі. У своїй аналітиці генерал Буданов описав не лише напрямки імовірного удару противника, кількість задіяних агресором сил, а й послідовність дій ворога: спочатку – авіаційні та ракетні удари, далі – артобстріли, просування танків, десанти на сході, спроби блискавично захопити Одесу та Маріуполь, атака через Білорусь, щоб створити загрозу Київщині та Чернігівщині", — повідомив Юсов.

За його словами, визначити точну дату початку повномасштабної агресії було надзвичайно важко, в кремлі її постійно корегували, втім Кирило Буданов не помилився в публічному прогнозі, що це станеться у "січні-лютому 2022 року".

"Йшлось, однак, не лише про публічні прогнози. Розвідувальні дані про зростання російської загрози, які отримували в ГУР МО України, фактично збігались з даними розвідок держав-партнерів. Відповідні оцінки від української розвідки отримували усі передбачені законодавством споживачі цієї інформації. Наприклад, 12 лютого 2022 року на виїзному засіданні РНБО в Харкові представники ГУР МО України знову проінформували про загрозу широкомасштабного нападу росії ― по всій лінії кордону, а також з білоруської території.", — зазначив Андрій Юсов.