Як створити успішний IT-продукт: досвід Engineering-менеджера Євгенія Чупруна

Успішний IT-продукт вимагає не тільки сильних розробників та драйвові цілі, а й команду, яка вміло б досягала поставлених цілей. І саме для цього потрібні Engineering-менеджери.

Євгеній Чупрун — досвідчений Engineering-менеджер і розробник. В його арсеналі — понад 10 років досвіду, формування та управління командами з 50+ розробників, а також участь у створенні масштабних технологічних проєктів.

Євгеній експерт в побудові ефективних команд, архітектурі програмних рішень та стратегічному управлінні. Його внесок у проєкти Method USA та Six Impossible Things Before Breakfast доводить, що грамотний підхід до організації роботи та інноваційне мислення можуть змінювати індустрії — від медичних технологій до геймдева.

У цьому інтерв’ю ми поговоримо про те, як забезпечувати ефективну взаємодію між командами, які є особливості роботи з компаніями з різних країн, і що потрібно знати, щоб стати успішним Engineering-менеджером.

— У вас багатий досвід у розробці програмного забезпечення. Як почалася ваша кар'єра в IT, і що мотивувало вас обрати цей напрям?

— Я захопився IT ще в шкільні роки, коли вперше спробував писати програми. Моє природне прагнення глибше розуміти технології швидко занурило мене у світ розробки. З часом я усвідомив, що це не просто хобі, а справа, якій хочу присвятити своє життя.

— Ви працювали в кількох компаніях на різних посадах — від фронтенд-розробника до Engineering Manager. Які ключові етапи у вашій кар’єрі стали вирішальними?

— Один з ключових етапів це ріст мене як розробника від Junior до Senior рівня, що дозволило мені поглибити мої навики. Перехід на позицію Engineering Manager став логічним продовженням мого кар'єрного шляху, оскільки я завжди цікавився не лише технологіями, а й тим, як організовані процеси всередині команди та компанії.

Моє завдання тепер — не просто створювати технічні рішення, а допомагати інженерам розкривати свій потенціал, вибудовувати продуктивну взаємодію між командами та вдосконалювати процеси розробки.

— Ви керуєте командою понад 50 розробників у восьми спеціалізованих напрямах. Як вам вдається забезпечувати ефективну взаємодію між командами?

— Для забезпечення ефективної взаємодії між командами я застосовую комплексний підхід, який детально описав у своїй науковій статті “Conceptual basis of project management in IT companies”, опублікований у журналі "Věda a perspektivy”.

Основні принципи, які я використовую, — це чітка структура з визначеними спільними цілями та налагоджені канали комунікації між усіма командами. Оскільки різні підрозділи часто залежать один від одного, важливо вибудовувати культуру співпраці, де кожна спеціалізація цінується та взаємодія відбувається прозоро.

Також я постійно аналізую та вдосконалюю робочі процеси: відстежую можливі проблеми у взаємодії між командами та оперативно усуваю їх. Це сприяє кращому взаєморозумінню, прискорює ухвалення рішень і підвищує ефективність виконання роботи.

— Чи були проєкти, які отримали широке визнання або вплинули на розвиток галузі?

— Так, один з проектів, який отримав широке визнання та вплинув на розвиток галузі — це Method USA, де я був ключовим розробником. Ця інноваційна американська платформа здійснила справжню революцію в управлінні ланцюгами поставок у стоматологічній сфері.

Method USA — це цифрова платформа, що допомагає стоматологічним клінікам оптимізувати закупівлі, аналізуючи ціни від різних постачальників і знаходячи найшвидший варіант доставки. Раніше клініки витрачали чимало часу на замовлення розхідних матеріалів і спеціалізованого обладнання, стикаючись із ризиками помилок, затримок і переплат. Method USA автоматизує цей процес, забезпечуючи точність, швидкість і фінансову вигідність закупівель.

Ще один проєкт який вплине на розвиток галузі, де я займаю позицію Engineering-менеджера, це інноваційний ігровий рушій нового покоління під назвою BLOOM який ми розробляємо в Six Impossible Things Before Breakfast. Рушій орієнтований на потреби геймдизайнерів, що спрощує процес розробки ігор, дозволяючи дизайнерам створювати робочі прототипи з мінімальними навичками програмування. Також художники та гаймдизайнери можуть вдосконалювати ігри візуально.

— Як ваша робота вплинула на розвиток компанії та її продукту? Чи можете поділитися конкретними досягненнями?

— На проєкті Method USA я був ключовим розробником напрямку User Interface: створив фронтенд-архітектуру та довів продукт до перших користувачів. Сьогодні проєкт успішно працює та розвивається у США.

У компанії Six Impossible Things Before Breakfast я збудував команду розробників з нуля до понад 50 фахівців. На кожному етапі зростання доводилося переглядати та адаптувати процеси, адже те, що ефективно працює для команди з 5 людей, вже не підходить для 20 і більше.

— Ви займаєтесь розробкою рушія нового покоління для відеоігор. У чому його унікальність і які проблеми він вирішує?

— Ми працюємо над ігровим рушієм нового покоління, який зробить створення масштабних 3D-ігор легшим навіть для команд без глибоких технічних навичок. Завдяки візуальному програмуванню, генераторам міст і ландшафтів, а також підтримці OpenStreetMap, процес розробки стане швидшим, дешевшим і доступнішим.

Також ми вирішуємо проблему складного розгортання: одним кліком гру можна опублікувати на Steam, AppStore, Google Play чи власному сайті. Гнучка кастомізація моделей і контенту дозволяє легко адаптувати проєкти під будь-які потреби.

— Ви працювали з міжнародними командами та компаніями у США та Європі. Які особливості роботи у глобальному середовищі?

— Робота в міжнародному середовищі вимагає адаптивності та розуміння культурних відмінностей. У США процеси більш динамічні, рішення ухвалюються швидко, а головний фокус — на результат. У Європі більше уваги приділяється деталям, плануванню та балансу між роботою і особистим життям.

При цьому, щоб успішно співпрацювати з командою з будь-якого куточка світу достатньо дотримуватись загальних правил: вести прозорі процеси, бути гнучким при прийнятті рішень та чітка комунікація.

Незалежно від того, де знаходиться команда, головне — створити зрозумілу структуру роботи та підтримувати відкриту комунікацію. Це допомагає легко інтегрувати спеціалістів із різних країн та досягати спільних цілей.

— Які поради ви б дали розробникам, які хочуть стати інженерними менеджерами?

— Якщо ви хочете стати інженерним менеджером, перше, що потрібно зрозуміти — це зовсім інша роль, ніж просто старший розробник. Розробник є індивідуальним контриб’ютором і відповідає в більшості випадків тільки за свої задачі, натомість інженерний менеджер бере відповідальність за всю команду або напрямок.

Насамперед, потрібно навчитись делегувати. Це складно для багатьох технічних спеціалістів, бо здається, що простіше зробити все самому. Але професійна команда зможе досягти значно більшого, ніж одна людина.

Також важливо розвивати комунікаційні навички. Вам доведеться багато спілкуватися: з командою, керівництвом, іншими відділами. Вміння чітко формулювати думки, слухати і знаходити спільну мову — критично важливе.

І завжди варто пам’ятати про бізнес-контекст. Менеджер має розуміти не лише технічні деталі, а й те, як продукт приносить користь і компанії, і користувачам. Це допоможе приймати правильні рішення та спрямовувати команду в потрібному напрямку.