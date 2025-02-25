Голова Харківської РВА занепокоєний: прифронтові території можуть залишитися без доступу до ліків

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Прифронтові райони Харківщини вже зараз мають обмежений доступ до аптек, а можливе закриття наявних закладів через нове регулювання фармацевтичного ринку, лише погіршить ситуацію. Про це заявив голова Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов в коментарі Українським Новинам.

За його словами, у багатьох селах поблизу лінії фронту аптек немає, а ті, що працюють, стикаються з численними труднощами – від браку спеціалістів до руйнувань та регулярних відключень електроенергії.

"Я не експерт цього ринку, але якщо таке станеться (аптеки змушені будуть закритися у прифронтових громадах — ред.), то це негативно впливатиме на прифронтові території, де і так працює лише один оператор цього сегменту ринку. Тому, якщо підуть аптеки з прифронтових громад, це буде дуже погано", – зазначив Усов.

Він додав, що у більшості сіл аптек просто немає, особливо на територіях, що постійно потерпають від ворожих обстрілів. Основна причина – низька прибутковість таких закладів і складні умови роботи.

"По-перше, там немає фахівців, які готові працювати в таких умовах. По-друге, прибутковість там майже нульова. Тому, якщо аптеки і є, то вони постійно отримують руйнування і постійні відключення світла. Вони працюють на генераторах, старлінках. Була проблема відкрити їх тут, а якщо вони закриються, то це погано", – підкреслив він.

За його словами, наразі проблему частково вирішує мобільна аптека, яка доставляє ліки в громади за встановленим графіком.

Проте, якщо скоротиться кількість аптек, це ускладнить забезпечення медпрепаратами місцевих жителів, а маломобільні верстви населення змушені будуть долати десятки кілометрів, щоб придбати життєво необхідні ліки.

У матеріалі йдеться, що на виконання рішення РНБО уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".

Однак, експерти та пацієнтські організації попереджають, що нові правила роботи фармринку можуть призвести до дефіциту низки препаратів, особливо імпортних, та закриття аптек у віддалених і прифронтових районах через нерентабельність роботи.