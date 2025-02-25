НКРЕКП може збільшити мінімальні граничні ціни на ринку електроенергії у більш ніж 100 разів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може у більш ніж 100 разів збільшити мінімальні граничні ціни (прайскепи) на енергетичному ринку вже влітку 2025 року, що вдарить по підприємствах та економіці України. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на Федерацію роботодавців України, повідомляє "УНІАН".

"Федерація роботодавців України звернулася до НКРЕКП за поясненнями, адже заплановане збільшення прайскепів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 10 грн/МВт•год до понад 1000 грн/МВт•год призведе до втрати підприємствами України ще понад 6,2 млрд грн на рік", — йдеться у повідомленні.

У Федерації зазначили, що аналогічна практика з встановленням мінімальних цін відсутня на енергетичному ринку у країнах Європейського Союзу, що викликає додаткові питання щодо відповідності такої ініціативи європейським стандартам регулювання ринку електроенергії.

Видання нагадує, що Федерація роботодавців України вимагає від НКРЕКП скасувати рішення від 19.12.2024 № 2200 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" на 2025 рік", яким збільшило його майже на 30%. ФРУ пояснює вимогу тим, що рішення необгрунтоване й непрозоре.

Раніше, наприкінці 2024 року, в Україні закрили інформацію про торги електроенергією. АТ "Оператор ринку" з 30 грудня, посилаючись на воєнний стан, припинив публікацію інформації про торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньо добовому ринку. "Українська енергетична біржа", у свою чергу, закрила вільний доступ до аукціонних бюлетенів та бюлетенів середньозважених цін.