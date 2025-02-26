Приєднання до європейської енергосистеми суттєво посилило енергобезпеку України, - очільник ДТЕК Тімченко
Синхронізація з європейською енергосистемою стала одним з найважливіших рішень для України та дозволила посилити енергобезпеку країни. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Eurelectric, передає "УНІАН".
"Це одне з найважливіших рішень не тільки для енергосистеми в умовах війни, але також для майбутнього України та її енергетичного сектору", — сказав він.
Тімченко розповів, що Україна 10 років працювала над підготовкою до приєднання до європейської енергосистеми.
"Це (приєднання до європейської енергосистеми — ред.) суттєво посилило нашу енергетичну безпеку, особливо в цей критичний час, коли повномасштабне вторгнення тільки почалося", — наголосив голова ДТЕК.
Раніше Тімченко заявляв, що ДТЕК співпрацює з європейськими та американськими компаніями для посилення енергетичної безпеки України та ЄС.