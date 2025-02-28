MacBook Pro M4 — новий еталон продуктивності та автономності

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Новий MacBook Pro M4 — це вершина технологій та дизайну, де потужність і мінімалізм досягають ідеального балансу. Apple знову змінила правила гри, представивши ноутбук, який поєднує інноваційні рішення та рекордну автономність. Стильний, витончений і неймовірно продуктивний, він стане ідеальним вибором для професіоналів, які не йдуть на компроміси. Завдяки чипу M4 та його покращеним версіям Pro і Max, цей MacBook встановлює нові стандарти продуктивності та ефективності.

Комплектація та конфігурації

MacBook Pro M4 доступний у двох розмірах — 14,2 та 16,2 дюйма — і пропонує три варіанти чипів:

M4 (12 ядер CPU, 18 ядер GPU) — базова потужність для всіх задач;

M4 Pro (14-16 ядер CPU, до 30 ядер GPU) — ідеальний вибір для творчих професіоналів;

M4 Max (16 ядер CPU, до 40 ядер GPU) — надпотужний варіант для найвимогливіших користувачів.

Основні характеристики:

Оперативна пам’ять: від 16GB до 128GB, що забезпечує стабільну роботу навіть у важких проєктах;

SSD-накопичувач: до 8TB зі швидкістю запису 6500 Мб/сек;

Дизайн: кольори Space Black і Silver, анодований алюмінієвий корпус з матовим покриттям, стійким до відбитків пальців;

Комплектація: зарядний кабель MagSafe (2 м), блок живлення, документація.

Дисплей та ергономіка

Liquid Retina XDR-екран з технологією mini-LED та нанотекстурним покриттям забезпечує вражаючу деталізацію:

Яскравість: до 1600 ніт;

Роздільна здатність: 3024x1964 (14") або 3456x2234 (16");

Частота оновлення: 120 Гц для максимально плавної роботи;

Підтримка HDR: глибокі кольори та ідеальний контраст.

Елегантний корпус з вагою 1,6 кг (14") та 2,1 кг (16") робить ноутбук напрочуд мобільним. Apple зберегла тонкий профіль без жертвування потужністю, тож MacBook Pro M4 легко пристосовується до будь-якого робочого середовища.

Рекордна продуктивність та автономність

MacBook Pro M4 вражає своєю енергоефективністю — до 24 годин автономної роботи без підзарядки. Це найвищий показник серед усіх MacBook. Крім того, ноутбук отримав:

Thunderbolt 5 — швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с;

Камеру Center Stage (12 МП) — ідеальна якість відеозв’язку;

Apple Intelligence — інноваційні алгоритми для оптимізації робочих процесів.

За словами Джона Тернуса, старшого віцепрезидента Apple з апаратного забезпечення, "MacBook Pro залишається найкращим професійним ноутбуком у світі". Оновлена модель 2024 року не просто підтверджує цей статус, а встановлює нову планку можливостей.

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