Сільські райони і прифронтові населені пункти навесні можуть залишитися без доступу до ліків, – про ризики попереджають пацієнтські організації

Через ініціативи уряду про регулювання цін, яке передбачає постанова Кабміну про стабілізацію цін на лікарські засоби, аптеки в селах і сільській місцевості можуть закритися через нерентабельність. Про це попереджають пацієнтські організації, передає "24 канал".

Зокрема Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів наголошує, що сільські райони і прифронтові населені пункти можуть залишитися без доступу до ліків.

"Після державного регулювання ціни, аптекам та дистрибʼюторам доведеться зменшувати свої витрати. Найпершими постраждають дотаційні заклади, куди дорого доставляти і де мало купують, тобто села, сільські громади, маленькі міста", – йдеться у заяві організації.

Видання нагадує, що з 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію Указом Президента. Крім того, Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зміни до "Закону про лікарські засоби", який глава держави сьогодні підписав. Такі заходи спрямовані на забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби.

"У той час, як по всьому світу держави їх (власних виробників) підтримують, замовляють ліки та максимально захищають, наші очільники впроваджують нову політику реферування цін, це вимагатиме від вітчизняних виробників продавати ліки за ціною, що дорівнюватиме середній ціні в інших країнах. Ця політика фактично залишить виробництво без додаткових прибутків та поставить його на один рівень з азійськими мануфактурами, умови роботи яких значно кращі (чого вартий лише сам фактор відсутності військових дій та надлишку дешевої робочої сили)", – підкреслює ВРЗПП.

Організація закликає запровадити систему постійного моніторингу доступності ліків.