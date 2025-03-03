На що важливо звернути увагу під час вибору дитячого матраца

Сон — запорука здоров'я і благополуччя дитини. Якість відпочинку безпосередньо залежить від матраца. На ринку запропоновано широкий асортимент моделей — від бюджетних до преміальних варіантів. Існує кілька пунктів, на які варто звернути увагу під час вибору матраца для дитини. Рекомендації з цієї статті допоможуть вам визначитися з покупкою.

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Чому вибір матраца такий важливий

Спальна поверхня впливає на поставу, здоров'я спини та суглобів дитини. Хребет активно формується в дитячому віці, тому має перебувати в правильному положенні. Поверхня ліжка впливає і на якість відпочинку — зручний матрац сприяє швидкому засинанню і глибокому сну. Завдяки правильно підібраному аксесуару вдасться уникнути розвитку остеохондрозу, неврозу та головного болю.

Ортопедичний матрац допомагає дитині розслабитися і підтримує її тіло в природному положенні. Це особливо важливо для правильного розвитку хребта. Невідповідна модель може стати причиною дискомфорту, болю і порушення постави, що зі свого боку впливає на здоров'я загалом. Якщо ви вирішили купити матрац у Києві або іншому місті, при виборі враховуйте:

вид;

наповнювач;

жорсткість;

розмір;

вік дитини.

Тепер варто розглянути кожен пункт детально.

Види матраців

Існує два основних види: пружинні та безпружинні. Останні складаються з одного або декількох шарів різних наповнювачів. Такі моделі вважаються безпечнішими для дітей, оскільки виключають ризик деформації через зношені пружини. Матрац забезпечує рівномірний розподіл навантаження на тіло дитини, що особливо важливо для новонароджених. Він не створює зайвих шумів і більш зносостійкий.

Пружинні моделі складаються з металевих блоків, які забезпечують пружність. Вони можуть шуміти під час руху під час сну, тому не завжди зручні. Такі моделі бувають двох типів. У класичній системі Bonnell пружини залежні, тобто з'єднані одна з одною. Вони не рекомендуються для маленьких дітей, оскільки з часом втрачають форму і створюють ефект гамака.

Якісну ортопедичну підтримку хребта забезпечують моделі з незалежним пружинним блоком. Така система дає змогу уникнути деформації поверхні для сну. Кожна пружина розташована окремо і реагує на навантаження індивідуально.

Види наповнювачів

Як згадувалося вище, безпружинні моделі бувають із різним наповненням. Воно впливає на довговічність і гігієнічність матраца. Ось основні види:

Натуральний і штучний латекс. Матеріал цінується екологічністю та еластичністю. Натуральний латекс вирізняється якісною терморегуляцією, що дає змогу дитині почуватися комфортно в різні пори року. Штучний матеріал доступніший за ціною, але менш довговічний. Пінополіуретан. Вважається якісним матеріалом з бюджетних варіантів. Відрізняється середньою еластичністю. Пінополіуретан схильний до деформації, тому з часом може втратити свої початкові властивості. Кокосова койра. Цей екологічний наповнювач застосовують для посилення жорсткості. Моделі з кокосової койри часто використовують для немовлят. Жорсткість матеріалу допомагає сформувати правильне положення тіла і підтримує хребет дитини. Піна з ефектом пам'яті. Сучасний матеріал, який підлаштовується під форму тіла. Такі моделі забезпечують високий рівень комфорту і допомагають рівномірно розподілити навантаження на спину.

Для дітей не варто використовувати ватні наповнювачі. Вони поглинають багато вологи, що сприяє поширенню бактерій. Також важливо, щоб матеріали були гіпоалергенними та безпечними для дитини. Зверніть увагу на наявність сертифікатів якості та відсутність токсичних речовин.

Оптимальна жорсткість матраца для дітей різного віку

Дітям до 4 років рекомендується спати на матраці з помірною жорсткістю. У перші роки життя у малюків формується правильний вигин хребта, тому до цього варто уникати м'яких поверхонь для сну. Також під час відпочинку дитина може перевертатися на живіт і впиратися в ліжко обличчям. Якщо поверхня буде м'якою, це ускладнить дихання. Але й не варто перестаратися з твердістю. Для маленьких дітей можна придбати матрац, який поєднує кокосову койру і латекс. Також важлива безпека матеріалів. Під час вибору моделі зверніть увагу на наявність гіпоалергенного покриття і відсутність різкого запаху.

У шкільному віці діти починають багато сидіти, через що посилюється навантаження на хребет. Тому потрібно використовувати моделі, які забезпечують хорошу підтримку, але не надто жорсткі. Для школярів можна придбати матрац із незалежним пружинним блоком. Обирайте середню жорсткість. Також зверніть увагу на натуральний латексний наповнювач або піну з ефектом пам'яті.

Для підлітків можна використовувати ортопедичні моделі. Звертайте увагу на середні за жорсткістю або м'які матраци — вибір залежить від комплектації та особливостей дитини. Якщо підліток займається спортом, рекомендують брати моделі з посиленою підтримкою хребта. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на м'язи та суглоби.

Розмір матраца

Розмір моделі багато в чому залежить від віку дитини. Ось середні параметри:

для немовлят — 60×120, 70×140 см;

для дошкільнят — 70×160, 80×180 см;

для школярів і підлітків — 90×190, 90×200 см.

Важливо купувати матрац із запасом по довжині — тоді його не доведеться часто міняти. Щоб вирахувати відповідний розмір, додайте 20-30 см до зросту дитини. Також модель має ідеально відповідати габаритам дитячого ліжка, щоб не було випуклостей або зсувів під час руху. За товщиною орієнтуйтеся на такі параметри:

для новонароджених — 6-10 см;

для дошкільнят — 10-15 см;

для школярів і підлітків — 15-20 см.

Вибравши правильний розмір моделі, ви забезпечите максимальний комфорт для сну дитини.

Як доглядати за дитячим матрацом

Щоб матрац залишався чистим і безпечним для дитини, за ним потрібно регулярно доглядати. Пил, піт та інші забруднення можуть погіршити його гігієнічність і скоротити термін служби. Щоб захистити поверхню, використовуйте наматрацник. Вибирайте товари з гіпоалергенних і дихаючих матеріалів, наприклад, з бавовни або бамбука. Віддавайте перевагу водонепроникним моделям. Це запобіжить потраплянню рідини в матрац під час нічних пригод. Не забувайте прати наматрацник кожні кілька тижнів, щоб він залишався чистим і безпечним для дитини.

Приблизно раз на місяць ставте матрац у вертикальне положення і провітрюйте. Влітку його можна винести на сонце — ультрафіолетові промені вбивають бактерії і пилових кліщів. Якщо це передбачено в інструкції, перевертайте модель у встановлений час. Зазвичай це потрібно робити кожні 2-3 місяці з безпружинними і раз на півроку з пружинними. Використовуйте антибактеріальні спреї або пароочищувач, щоб позбуватися пилових кліщів.

Для видалення плям, розведіть воду й оцет в однакових пропорціях. Змочіть тканину в розчин і обробіть забруднення. Потім присипте содою, залиште на 30 хвилин і пропилососьте. Якщо на ліжко щось розлилося, перед очищенням промокніть рідину серветкою або сухим рушником.

Щоб продовжити термін служби аксесуара, не періть його в машинці. Уникайте агресивних хімікатів, наприклад, відбілювача або хлору. Також не дозволяйте дітям стрибати на ліжку — це пошкодить поверхню.

Популярні помилки під час вибору дитячого матраца

Одна з найпоширеніших помилок — купувати матрац на виріст. Занадто велика модель не влізе в ліжко, а маленька створить щілини, що небезпечно для малюка. Варто купувати аксесуар, який точно відповідає розмірам спального місця.

Якщо ви хочете обзавестися дійсно гарною і довговічною моделлю, ціна — це не перший за важливістю критерій. Якщо зосередитися тільки на економії, підвищиться ймовірність придбати неякісний аксесуар. Тому перед покупкою обов'язково вивчіть склад, сертифікати та відгуки про товар. Вибирайте оптимальне співвідношення ціни та якості.

Деякі батьки відмовляються використовувати наматрацник. Внаслідок цього піт і пил накопичуються всередині і поверхня для сну швидко забруднюється. У такому разі модель очистити буде дуже складно.

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