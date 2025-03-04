Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 20 млн грн за збитки від повітряної атаки у Києві

Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 20 млн грн за договором комплексного страхування майна юридичних осіб з покриттям воєнних ризиків. Відшкодування отримало ТОВ "ІРПІНЬ-БУДПРОЕКТ-ПЛЮС", що належить до компаній групи Dragon Capital.

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Офісний комплекс із підземним паркінгом площею 10 629,9 кв. м, розташований у Києві на вулиці Великій Васильківській, 98, зазнав пошкоджень 20 грудня 2024 року в результаті повітряної атаки агресора на столицю. Внаслідок падіння уламків ракети були пошкоджені перекриття верхніх поверхів, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень, пошкоджена фасадна частина будівлі, інженерні комунікації. Подія була кваліфікована як страхова.

"Цей випадок ще раз підтверджує важливість страхового захисту, в тому числі від воєнних ризиків для бізнесу", – зазначив керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО Олександр Колпаков. – "Ми здійснили всі необхідні процедури для аналізу технічної документації та оцінки збитків. Спеціалісти компанії максимально оперативно оформили матеріали справи, погодили з відповідними підрозділами та спрямували її на оплату. Для проведення фактичної виплати на банківський рахунок клієнта нам знадобилося 7 календарних днів", – розповів Олександр.

Перестрахування 50% ризиків забезпечила НАСК ОРАНТА. "Для ОРАНТИ страхування майна від воєнних ризиків є поки що новим напрямком, але наразі цей напрямок є критично важливим інструментом для захисту бізнесу в Україні. Тож ми й надалі підтримуватимемо страхувальників, забезпечуючи їм фінансову стабільність у складних умовах", – зазначив голова правління НАСК ОРАНТА Яцек Мейзнер.

Супроводом застрахованого об’єкту займалася компанія "Страхові брокери "ДОРАДА ПАРТНЕРС". "Ми не лише допомагаємо клієнтам правильно оцінити ризики та обрати оптимальні страхові рішення, а й підтримуємо їх у критичних ситуаціях. Врегулювання збитків – один із наших ключових пріоритетів", — розповіла керівниця та управляюча партнерка компанії Інга Шеріна. – "Вчасна виплата відшкодування – це запорука стабільного бізнесу. Ми раді, що завдяки злагодженій роботі всіх учасників процесу врегулювання компанія Dragon Capital швидко отримала компенсацію для відновлення своєї нерухомості", — додала вона.

Dragon Capital є одним із найбільших інвесторів у комерційну нерухомість в Україні. У портфелі компанії 25 об'єктів загальною площею 560 тис. кв. м, серед яких бізнес-центри, склади та торгова нерухомість.

За останні два роки в ІНГО було застраховано від ризиків війни більше 5000 приватних об'єктів, понад 2000 перевезень, тисячі автомобілів та декілька сотень об'єктів юридичних осіб.