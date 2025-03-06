Готуємо легко та корисно з VARUS.UA: ідеальні рецепти для весни!

Весна – це час оновлення, коли природа просинається, а разом із нею і наше бажання харчуватися по-новому – легко та корисно. Після холодної зими організму конче необхідні вітаміни та мікроелементи, які можна отримати із сезонних овочів, фруктів і зелені. Саме тому весна – ідеальний період, аби переглянути свій раціон, зробити його різноманітним і наповненим натуральними продуктами. Свіжі салати, яскраві овочеві страви й найсмачніші лимонади – усе це допоможе вам почуватися енергійними та здоровими.

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Фахівці VARUS.UA підготували для вас добірку з п’яти легких, корисних і неймовірно смачних страв, які доповнять весняний раціон і наситять організм необхідною енергією. Вони прості у приготуванні, проте вражають своїм смаком і користю. Замовляйте інгредієнти прямо зараз на VARUS.UA та насолоджуйтеся весняною кухнею!

Корисні властивості сезонних овочів

Весна – це час оновлення, коли організм потребує більше вітамінів і корисних речовин для відновлення після зими. Сезонні овочі та продукти допомагають підтримати здоров’я, зміцнити імунітет і зарядити енергією. Тому фахівці VARUS.UA зібрали для вас список найкорисніших весняних продуктів, які варто додати у свій раціон.

1. Яйця – чудове джерело білка, який допомагає підтримувати силу м’язів та енергію протягом дня. В них також міститься холін – речовина, що покращує пам’ять і роботу нервової системи.

2. Шпинат – збагачений залізом, магнієм і вітамінами групи В, що допомагають боротися зі стресом і дають заряд бадьорості.

3. Редиска – цей хрусткий овоч містить багато вітаміну С, який допомагає організму захищатися від застуд і покращує засвоєння заліза.

4. Зелена цибуля – справжнє джерело корисних речовин, що підтримують нервову систему, допомагають позбутися весняної втоми і покращують настрій.

5. Мед – не тільки додає приємної солодкості до страв, а й має антибактеріальні властивості, зміцнює імунітет та допомагає організму боротися із запаленнями.

6. Перець чилі – активізує метаболізм і допомагає швидше відчути ситість, що робить його чудовим доповненням до раціону для тих, хто слідкує за фігурою.

7. Спаржа – містить багато клітковини, яка покращує травлення, а також антиоксиданти, що підтримують молодість шкіри. До того ж, вона має вишуканий смак!

8. Ревінь – природний суперфуд. У ньому багато антиоксидантів, які захищають клітини організму, і вітамін К, що зміцнює кістки. Також ревінь корисний для травлення, допомагаючи роботі шлунка.

Додавайте сезонні овочі та корисні продукти у свій раціон – насолоджуйтеся смаком і користю разом із VARUS!

ТОП-5 легких та простих у приготуванні страв для весни

1. Яєчня зі шпинатом

Весняний ранок – це ніжне сонячне світло, свіже повітря та смачний сніданок, що дарує енергію. Соковитий шпинат і ніжна яєчня – просте, але бездоганне поєднання, яке насичує білком та вітамінами, заряджаючи бадьорістю на весь день.

Інгредієнти:

● Яйця курячі – 4 шт.

● Шпинат – 100 г

● Молоко 2,5 % – 50 мл

● Сир твердий – 50 г

● Сіль – за смаком

● Перець чорний мелений – за смаком

● Олія соняшникова – 30 мл

Приготування:

Збийте яйця з молоком до легкої піни, приправте сіллю та перцем. Додайте натертий сир, а шпинат бланшуйте кілька хвилин у кип’ятку, потім відцідіть і подрібніть. Викладіть зелень на розігріту пательню з невеликою кількістю олії, злегка протушкуйте, щоб зберегти ніжну текстуру, а потім залийте яєчно-сирною сумішшю. Готуйте під кришкою на повільному вогні, поки низ не зарум’яниться, акуратно переверніть і доведіть до готовності. Подавайте гарячою, щоб насолодитися ніжною текстурою, насиченим смаком та користю білка, вітамінів і мікроелементів, які заряджають енергією на весь день.

2. Вітамінний салат із редискою та сиром

Свіжий, хрусткий і неймовірно смачний – цей вітамінний салат із редискою та сиром стане справжньою весняною знахідкою! Ніжний сир, соковита редиска та ароматна зелена цибуля ідеально поєднуються, створюючи гармонійний смак із легкою пікантністю. Готується за лічені хвилини, а підходить як легка основна страва або чудовий гарнір.

Інгредієнти:

● Редиска – 300 г

● Сметана 15 % – 150 г

● Твердий сир – 150 г

● Зелена цибуля – 8 пір’їн

● Кріп – 50 г

● Сіль та перець – за смаком

Приготування:

Ретельно промийте редиску, а зелень обсушіть, щоб зберегти її свіжість. Наріжте редиску тонкими кружальцями, а зелену цибулю та кріп дрібно подрібніть, щоб вони повністю розкрили свій аромат. Сир наріжте акуратними кубиками – вони додадуть салату ніжної текстури. Усі інгредієнти змішайте в мисці, приправте сіллю та перцем за смаком, а потім додайте сметану, яка гармонійно поєднає всі смаки. Перемішуйте делікатно, щоб сир зберіг форму, а зелень залишилася свіжою та ароматною.

3. Кабачки аль денте з медом і чилі

Кабачки аль денте з медом і перцем чилі – це гармонія ніжної текстури, легкої гостроти та тонкої солодкості, яка підкорює з першого шматочка. Лаконічні інгредієнти створюють вишуканий смак, роблячи цю страву ідеальним вибором для легкого весняного обіду або як доповнення до основних страв. Простий у приготуванні, але напрочуд смачний – саме такий рецепт варто додати до свого меню!

Інгредієнти:

● Кабачок – 1 шт.

● Вершкове масло – 20 г

● Перець чилі – ½ шт.

● Мед – 1 ст. л.

● Сіль – за смаком

Приготування:

Кабачки ретельно помийте, обсушіть і наріжте брусочками, щоб вони зберегли форму. Перець чилі наріжте тонкими слайсами, за бажанням видаливши насіння для меншої гостроти. У розігрітій пательні розтопіть вершкове масло до золотавого відтінку та горіхового аромату. Викладіть кабачки одним шаром і обсмажуйте до легкої скоринки, зберігаючи їхню ніжну хрусткість. Додайте чилі, перемішайте та влийте мед – він створить апетитну глазур і підкреслить смак. Посоліть, зніміть з вогню й дайте страві кілька хвилин настоятися, щоб аромати повністю розкрилися.

4. Весняний салат зі спаржею

Спаржа – це справжній символ весни, адже саме в цей період вона стає найніжнішою та найсмачнішою. Соковита хрустка спаржа гармонійно поєднується з ніжним шпинатом, насиченим пармезаном і тонкою кислинкою лимонного соку, створюючи ідеальний баланс. Простий у приготуванні, корисний і неймовірно смачний – цей салат стане чудовим доповненням до вашого весняного меню.

Інгредієнти:

● Спаржа – 100 г

● Листя шпинату – 100 г

● Пармезан – 30 г

● Яйця – 2 шт.

● Сухарики – 50 г

● Вершкове масло – 40 г

● Лимонний сік – 1 ст. л.

● Сіль – за смаком

Приготування:

Щоб надати спаржі ще більше смаку, спочатку відваріть її до ніжної хрусткості, а потім швидко обсмажте на вершковому маслі – це підкреслить її природний аромат. Сухарики підсушіть на сухій пательні, щоб вони стали хрусткими та апетитними. Яйця приготуйте у форматі пашот, щоб жовток залишався ніжним і створював природний соус для страви. Об’єднайте всі інгредієнти, збризніть свіжим лимонним соком – і ваш весняний салат готовий до подачі!

5. Лимонад із ревеню та апельсина

З приходом весни хочеться легкості та свіжості, і домашній лимонад із ревеню та апельсина – неперевершений вибір! Яскраве поєднання кислуватого ревеню та соковитого цитрусу створює освіжаючий смак із природною солодкістю. Цей напій не лише втамує спрагу, а й подарує заряд вітамінів та енергії, наповнюючи кожен ковток весняним настроєм.

Інгредієнти:

● Ревінь – 450 г

● Апельсин – 1 шт.

● Лимон – 1 шт.

● Цукрова пудра – 300 г

● Корінь імбиру – 20 г

● Вода – 300 мл

Приготування:

Ретельно промийте ревінь, очистіть від жорстких волокон і наріжте шматочками. Апельсин і лимон обдайте окропом, зніміть цедру та вичавіть сік. У каструлі доведіть до кипіння воду з цукровою пудрою, додайте ревінь, імбир, цитрусову цедру та сік. Варіть на середньому вогні, поки ревінь не стане м’яким, потім процідіть рідину через сито. Охолодіть, зберігайте в холодильнику і подавайте з льодом та свіжою м’ятою для ще більшого аромату та свіжості.

Весна – це час подбати про своє здоров’я, додавши до раціону більше свіжих овочів, зелені та фруктів. На VARUS.UA вас чекають найсвіжіші та найякісніші продукти для легких і корисних страв, які зарядять енергією та подарують справжнє гастрономічне задоволення. Завдяки зручній онлайн-доставці ви можете швидко поповнити запаси без зайвого клопоту. Готуйте із задоволенням, експериментуйте зі смаками та створюйте свої ідеальні весняні страви разом із VARUS!

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