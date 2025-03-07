Проходженню зими без відключень світла посприяв в тому числі активний розвиток розподіленої генерації, - нардеп
У 2024 році в Україні введено в експлуатацію 835 МВт додаткових потужностей розподіленої генерації, що в тому числі допомогло пройти зимовий період практично без відключень. Про це заявив народний депутат Анатолій Костюх, передає УНІАН.
"Частина нових генеруючих об’єктів працює для потреб великих споживачів, що сприяє зниженню загального навантаження на енергосистему, особливо в години пікового споживання. Розвиток розподіленої генерації є важливим елементом енергетичної безпеки країни", – зазначив Костюх.
Водночас, за його словами, в окремих ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація щодо темпів розвитку розподіленої генерації.
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"Опубліковані деякими ЗМІ цифри не відповідають реальній ситуації та вводять суспільство в оману. Насправді темпи введення нових потужностей є значними, і розбудова розподіленої генерації активно триває", – наголосив депутат.
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