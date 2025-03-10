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Валентин Широбоков: "Бізнесу більше не достатньо інтуїції — потрібні технології"

Провідний Java-розробник компанії Sapiens Software Solutions та експерт з автоматизації бізнес-процесів розповів, як сучасні технології допомагають компаніям керувати ухваленням рішень і бізнес-логікою без складного кодування, а також у яких галузях без AI-рішень уже не обійтися.

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Ухвалення бізнес-рішень — одне з найскладніших і найзатратніших завдань для керівників великих компаній. Згідно з дослідженням, проведеним платформою Oracle, 85% з них зізнаються, що відчувають стрес, сумніви і почуття провини через прийняті рішення. Ба більше, 74% керівників упевнені, що за останні три роки кількість щоденних управлінських рішень збільшилася щонайменше в 10 разів. Помилки в аналізі даних, застарілі методи опрацювання інформації та одноосібне ухвалення рішень можуть сповільнити зростання бізнесу та призвести до серйозних фінансових втрат, вважає Валентин Широбоков, провідний Java-розробник у Sapiens Software Solutions, одній з найбільших компаній, що створюють програмні рішення для фінансової та страхової галузі. Валентин спеціалізується на розробці інструментів, які роблять процес управління прозорішим, гнучкішим і швидшим. В інтерв'ю експерт розповів, чому бізнесу вже недостатньо традиційних підходів до ухвалення рішень, як алгоритми можуть доповнювати, а не замінювати людину, і які технології визначать майбутнє автоматизованого ухвалення рішень.

— Валентине, ви брали участь у розробці програмного забезпечення для автоматизації прийняття бізнес-рішень — Sapiens Decision. Сьогодні багато компаній розглядають автоматизацію цього процесу, але побоюються передавати контроль алгоритмам. Наскільки, на ваш погляд, виправдані ці побоювання?

Побоювання передавати контроль алгоритмам цілком зрозумілі, особливо якщо йдеться про стратегічні та фінансові рішення. Але важливо розуміти, що автоматизація не замінює людину, а робить процес більш структурованим, передбачуваним і прозорим. У традиційній моделі ухвалення рішень керівники та аналітики спираються на інтуїцію, досвід та історичні дані, але в умовах високої швидкості змін цього вже недостатньо. Бізнесу більше не достатньо інтуїції — потрібні технології. Людський фактор — це не тільки експертиза, а й потенційні помилки: суб'єктивність, втома, перевантаження даними. Програмне забезпечення здатне проаналізувати величезні масиви даних, враховувати всі бізнес-правила і сценарії, мінімізуючи ризики. У фінансовому секторі, наприклад, автоматизовані системи вже давно визначають кредитоспроможність клієнтів, виявляють шахрайські схеми та допомагають ухвалювати швидкі й обґрунтовані рішення.

— Нещодавно компанія зробила фокус на впровадження технологій штучного інтелекту, і ви створили Sapiens Decision Model.AI — систему, яка прискорює процес розроблення моделей рішень більш ніж на 30%. Розкажіть, як саме вона працює, і за рахунок чого досягається така ефективність?

— Замість складного програмування або ручного структурування даних, система дає змогу будувати моделі буквально на основі звичайного тексту. Ви завантажуєте документ — це може бути регламент, контракт або бізнес-звіт — і Model.AI сама аналізує його, виділяє ключові факти і перетворює їх на набір бізнес-правил. Ці правила об'єднуються в логічну структуру, формуючи цілісну модель прийняття рішень. Ба більше, ми пішли далі — Decision Integrate.AI дає змогу компаніям легко вбудовувати моделі машинного навчання в цей процес. Це означає, що користувачі можуть доповнювати моделі предиктивною аналітикою, враховуючи не тільки минулі дані, а й прогнози.

— Чи вплинуло це на потребу бізнесу в IT-фахівцях для виконання таких процесів?

— Так, такий підхід знижує необхідність залучати IT-фахівців до рутинних завдань, пов'язаних із розбором і структуруванням даних. Тепер бізнес-аналітики можуть самостійно формувати моделі рішень без глибоких технічних знань, а розробники замість ручного кодування бізнес-логіки можуть зосередитися на більш складних і цікавих завданнях, як-от поліпшення алгоритмів, оптимізація архітектури та інтеграція нових технологій.

— Ви відповідаєте за вибір технологій та архітектуру нових продуктів компанії, а також реалізували перехід на мікросервісну архітектуру, щоб зробити систему ухвалення бізнес-рішень гнучкішою та зручнішою для інтеграції. Яким компаніям або в яких галузях, на ваш погляд, такі рішення можуть принести найбільшу користь?

— Так, очевидно, що такі рішення особливо затребувані у фінансовому секторі та страхуванні. Тут критично важливо швидко адаптуватися до змін регуляторних вимог, аналізувати ризики й автоматизувати процес ухвалення рішень. Наприклад, у страхових компаніях це може бути автоматичне опрацювання заявок: система аналізує страховий випадок, звіряє його з умовами договору і моментально ухвалює рішення, знижуючи навантаження на співробітників і прискорюючи процес. Але не менш важливим є застосування таких технологій у логістиці, де компанії постійно стикаються із затримками постачань, змінами попиту і нестачею ресурсів. Тут автоматизовані системи допомагають перераховувати маршрути в режимі реального часу, вибираючи оптимальні логістичні схеми і скорочуючи втрати. Наприклад, якщо через погодні умови або завантаженість портів вантаж не може бути доставлений вчасно, система автоматично аналізує альтернативні шляхи і пропонує найбільш вигідний варіант. У медицині та фармацевтиці автоматизація прийняття рішень також може бути корисною. Клінічні дослідження, опрацювання даних пацієнтів, адаптація до нових регуляцій — усі ці процеси вимагають точності та оперативності. Наприклад, під час тестування нових ліків система може аналізувати тисячі даних за попередніми дослідженнями і передбачати можливі ризики або ефективність препарату. Це прискорює процес виведення нових препаратів на ринок і знижує ймовірність помилок, що особливо важливо в таких чутливих сферах.

— Крім великих архітектурних рішень, ви також розробили унікальні інструменти, які спрощують роботу з даними й автоматизують процеси — наприклад, логгер Limited Daily Rolling File Appender, а також бібліотеку Action Dispatcher. Ці значущі для сфери розробки інструменти набули важливості не тільки завдяки здатності прискорити роботу систем, а й істотно скоротили час на виконання рутинних завдань. Наскільки такі рішення впливають на загальну автоматизацію?

— Ці рішення не просто спрощують рутинні завдання, як-от логування та маршрутизація запитів, а й фундаментально змінюють підхід до управління даними та процесами в системах. Limited Daily Rolling File Appender розв'язує проблему ефективного зберігання і ротації логів, автоматично обмежуючи їхню кількість і запобігаючи перевантаженню диска. Це критично для високонавантажених систем, де контроль над логами безпосередньо впливає на стабільність роботи.

Action Dispatcher, зі свого боку, дає змогу значно скоротити час на написання і підтримку коду маршрутизації, пропонуючи гнучкий і анотований механізм обробки запитів. Це знижує складність розробки, полегшує інтеграцію нових функцій і робить системи більш адаптивними.

У сукупності такі інструменти сприяють глибшій автоматизації, зменшуючи обсяг рутинних завдань, які потребують уваги розробників. У результаті команди можуть зосередитися на розв'язанні складніших та інноваційних завдань, а бізнес отримує гнучкі, стійкі та легко масштабовані рішення. Такий підхід не тільки прискорює розробку, а й робить системи більш передбачуваними, керованими та ефективними в довгостроковій перспективі.

— За ваші високі досягнення та внесок у сферу розробки ви здобули перемогу в категорії Найбільш інноваційний інженер-програміст на BrainTech Awards 2024. Ця премія вважається однією з найпрестижніших нагород у сфері високих технологій, а її переможці воістину визначні професіонали галузі, адже її присуджують лише тим, чиї інновації справді формують майбутнє індустрії та мають глобальний вплив. Які аспекти вашого підходу дали вам змогу завоювати це визнання з боку експертів і сфери?

— Для мене ця нагорода не просто визнання моєї роботи, а доказ того, що технології, які я створюю, дійсно змінюють індустрію. BrainTech Awards відзначає не лише технічну майстерність, а й здатність впроваджувати інновації, що вирішують глобальні завдання та прокладають шлях майбутнім технологічним стандартам. Тому бути серед лауреатів цієї премії — величезна честь. Гадаю, ключовим фактором, який привів мене до цієї перемоги, стало прагнення створювати не просто програмні рішення, а інструменти, що спрощують і прискорюють роботу тисяч розробників і компаній. Мої проєкти спрямовані на оптимізацію складних процесів, масштабованість та адаптивність. Крім того, ця нагорода підкреслює значущість відкритого коду і внесок у спільноту. Я переконаний, що знання і технології мають бути доступними, щоб індустрія могла рухатися вперед, і мої open-source розробки допомагають розробникам по всьому світу вирішувати критичні завдання. Отримання BrainTech Awards 2024 стало для мене не тільки визнанням минулих досягнень, а й мотивацією розвивати нові рішення у сфері AI, корпоративної автоматизації та архітектури програмних систем, продовжуючи формувати майбутнє програмної інженерії.

— Валентине, ви є членом "Інституту інженерів електротехніки та електроніки" та "Міжнародної асоціації почесних розробників" — асоціацій, що об'єднують провідних спеціалістів світу в галузі технологій і розробки та відомі своїми високими вимогами для вступу. Які нові підходи зараз формуються у сфері автоматизації бізнес-рішень?

— Сьогодні автоматизація бізнес-рішень виходить за рамки класичних алгоритмів і правил, які просто формалізують процеси. У фокусі — інтелектуальні системи, які не тільки ухвалюють рішення, а й пояснюють їхню логіку. Цей напрям називається Explainable AI — і він уже стає стандартом у багатьох сферах. Також зростає тренд на AI-автоматизацію без участі програмістів. Компанії хочуть, щоб співробітники могли налаштовувати логіку рішень без написання коду. Такі системи вже зараз дають змогу створювати моделі прямо на основі текстових описів, аналізувати документи й автоматично витягувати бізнес-правила. Але головне — це гнучкість і прозорість. Компанії більше не хочуть "чорних скриньок", які приймають рішення, не пояснюючи причин. Майбутнє за технологіями, які дають змогу бізнесу завжди знати, на чому ґрунтується кожне рішення, і допомагати швидко адаптуватися до змін.