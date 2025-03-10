Валерій Дубіль разом із БФ молодіжної ініціативи "Надія" та партнерами здійснили 215 гуманітарних місій на фронт

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Днями волонтери здійснили 215-ту гуманітарну місію по всій лінії фронту. Від початку повномасштабної війни команда волонтерів на чолі з Валерієм Дубілем передає військовим РЕБи, бойові автомобілі, генератори, старлинки, розвідувальні язички, пишуть "Українські новини".

Допомогу отримали військовослужбовці, які захищають Україну в таких населених пунктах: Торецьк, Лиман, Соледар, Дружківка, Добропілля, Охтирка, Краснопілля, Юнаківка, Курахове, Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, а також на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському напрямках.

Особливу увагу було приділено підрозділам Головного управління розвідки — для них організували 25 окремих місій. Системну допомогу отримують Національна гвардія, зокрема, спецпідрозділ "Омега", а також прикордонники, бойові підрозділи Нацполу, ЗСУ та тероборона.

Крім допомоги захисникам, фонд реалізує постачання критичної медицини. Системно близько 30-40 закладів охорони здоров'я отримують усе необхідне для порятунку життя людей. Вантаж містить як витратні медичні засоби, так і дороге специфічне обладнання. Географія медичного напрямку покриває Миколаївську, Херсонську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Київську, Житомирську та інші області.

Госпіталі, лікарні та стабілізаційні пункти отримали понад 120 апаратів непрямого масажу серця, що рятують життя під час клінічної смерті, — Еasy Pulses зі Швейцарії.

*"Коли зупиняється серце наших воїнів, саме Easy Pulse допомагає повернути їх до життя. Ми вже передали понад 100 таких апаратів у прифронтові госпіталі та військові підрозділи. Це критична медицина, яка рятує життя в складних умовах, коли кожна секунда має значення. Вартість одного такого апарату — 650 000 грн, але людське життя безцінне", — сказав голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи "Надія", перший заступник голови Комітету Верховної Ради зі здоров'я нації Валерій Дубіль.

Також волонтери передали:

5 кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія);

12 апаратів для лікування ГНН;

сучасні системи МРТ і КТ;

десятки карет швидкої допомоги;

монітори пацієнтів, підігрівачі інфузійних розчинів тощо.

Важливий акцент — безпека медичного персоналу. РЕБ-комплекси, які передає фонд, використовують не тільки військові, а й медики, зокрема для захисту евакуаційного транспорту.

"Нещодавно карету швидкої з екіпажем атакували ворожі дрони. Комплекси РЕБ від БФ молодіжної ініціативи "Надія" врятували не одне життя. Вціліла і машина, і фельдшери з пораненими воїнами", — розповів начальник медичної служби одного з прифронтових міст.

Комплексна та системна підтримка медичної галузі та військовослужбовців здійснюється завдяки партнерству з міжнародними організаціями та бізнесом.

"Без наших засновників Віти Присяжнюк, Іллі та Івана Дубілів, партнерів зі США, Іспанії, Німеччини, Польщі та друзів ці місії б не відбулися. Я щиро вдячний українським партнерам: Денису Парамонову, мережі компаній "Епіцентр К", Анатолію Шкрібляку, Олегу Авер'янову та ПК "Пожмашина", Дмитру Нікітіну, Олексію Омельяненку, Євгену Довбні, Владлену Нікітіну та "Укравіакостеху". Велика подяка Revival Foundation, EltechTrust, Об'єднанню "Україна Допомога Брайтшайд імені Святого Лаврентія" та всім іншим, хто допомагає наблизити допомогу", — зазначив Валерій Дубіль.

Волонтери зазначають, що відкриті до співпраці та готові надати допомогу в межах своїх можливостей. Контакти та деталі — на сторінці фонду:

www.face book.com/nadia.fund

www.face book.com/dubil.valerii