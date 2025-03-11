Український інженер у США: шлях до успіху у фінтеху та AI

Фінтех індустрія США має провідну роль та значний вплив на глобальний ринок. Прогнозований середньорічний темп зростання індустрії 11,72% до 2029 року. Це означає більше інвестицій, більше попиту на фінансові продукти і поява нових робочих місць та можливостей для ІТ-інженерів. Один з тих, хто вже зараз дотичний до розвитку індустрії — український інженер вірменського походження Мікаєл Мелконян.

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Мікаєл Мелконян — Principal Software Engineer у Capital One. Провідний спеціаліст у сфері мобільної розробки, фінтеху та штучного інтелекту.

Його незалежні розробки зібрали понад 1,5 мільйона завантажень.

Поговорили з Мікаєлом Мелконяном про його кар’єрний шлях, впровадження інновацій у Capital One та перспективи українського IT-ринку в умовах глобальних викликів.

— Мікаєл, розкажіть про ваш переїзд до США. З якими труднощами ви зіткнулися на старті?

— Я переїхав до США у 2022 році через війну в Україні. Як і для багатьох українців, це був складний період адаптації — нова країна, відсутність знайомого середовища та необхідність швидко інтегруватися в американську IT-спільноту.

Спочатку складно було зрозуміти локальні стандарти ведення бізнесу в технологічному секторі й налагодити професійні контакти. Проте, завдяки моєму досвіду у фінтех-розробці та мобільних застосунках, мені вдалося швидко знайти своє місце у сфері розробки у США.

— Ви працювали над KUNA Exchange — найбільшою криптовалютною платформою України. Який досвід ви перенесли у США?

— Завдяки цій роботі я отримав досвід у фінтех-безпеці, масштабуванні мобільних застосунків та та інтеграції з блокчейн-технологіями. Я створював мобільну архітектуру, яка дозволила працювати з мільйонними транзакціями у криптовалютному середовищі. Згодом, цей досвід я зміг використати в США, де фінтех-індустрія швидко розвивається, особливо в сфері штучного інтелекту та автоматизації фінансових операцій.

— Зараз ви Principal Software Engineer у Capital One. Що робить ваш проєкт Auto Navigator унікальним?

— Auto Navigator — провідний мобільний застосунок для автофінансування, який спрощує процес вибору автомобіля, розрахунку кредитних умов та отримання попереднього схвалення без відвідування автосалону.

Моя основна роль у проєкті — оптимізація архітектури застосунку, оновлення користувацького інтерфейсу, підвищення продуктивності, удосконалення API-інтеграцій та підготовка платформи до впровадження AI-рішень, які значно покращать користувацький досвід у майбутньому.

— Які AI-технології ви впроваджуєте у мобільні застосунки?

— У нас є кілька ключових напрямків. Передусім, це AI-аналіз даних для персоналізації фінансових рішень. Також ми впроваджуємо антифрод-системи для виявлення підозрілих транзакцій та шахрайства.

Ще один важливий напрямок — обробка природної мови (NLP) для вдосконалення користувацького досвіду. Окрім цього, застосовуємо AI-оптимізацію контенту у застосунках, що працюють з великою кількістю текстової інформації.

— Ваші незалежні застосунки зібрали 1,5 млн завантажень. Вам ближче корпоративні проєкти чи стартапи?

— У обох форматів роботи є свої особливості і вони дають різні можливості для зростання, тому їх важко порівнювати. Наприклад, корпоративні проєкти, такі як Auto Navigator у Capital One, дозволяють працювати з великими обсягами даних, високими стандартами безпеки та мають величезну аудиторію. Стартапи та особисті проєкти, такі як Watch Faces та Rocket, дають свободу експериментувати, швидко впроваджувати нові технології та краще розуміти користувачів.

Для мене вони однаково цінні і мені цікаво працювати з обома форматами. І, вважаю, що кожен розробник повинен спробувати обидва варіанти для того, щоб зрозуміти який підходить йому/їй більше.

— IEEE Senior Member — це еліта інженерів. Як вам вдалося отримати цей статус?

— IEEE має чіткі вимоги до кандидатів на рівень Senior Member, і отримати цей статус можуть лише ті, хто зробив значний внесок у розвиток інженерії та технологій. Один із ключових критеріїв — це не менше 10 років професійного досвіду, з яких принаймні 5 років мають демонструвати значні досягнення у сфері.

Процес отримання статусу IEEE Senior Member має кілька етапів оцінки. Перш за все, необхідно отримати підтримку від щонайменше трьох чинних IEEE Senior Members, які підтверджують професійні здобутки кандидата, його вплив на галузь та технічне лідерство. У моєму випадку таких рекомендацій було п’ять.

Далі спеціальна комісія розглядає заявку кандидата на відповідність вимогам. Також ретельно вивчаються і досягнення кандидата. Це гарантує, що статус Senior Member присвоюється лише висококваліфікованим спеціалістам, які зробили значний внесок у технологічну спільноту.

Мій досвід у фінтех-розробці, мобільній архітектурі, криптовалютах та AI, а також вплив на проєкти з мільйонами користувачів, став ключовими факторами для отримання цього статусу. Це визнання не лише підтверджує мою експертизу на міжнародному рівні, а й відкриває нові можливості для професійного розвитку та співпраці з провідними фахівцями у світі.

— Як змінилося ваше професійне життя після переїзду? У чому різниця між українським та американським IT-ринком?

— Працювати на американському ІТ-ринку означає мати більше можливостей для масштабних проектів, мати глибшу інтеграцію AI-рішень та високі стандарти безпеки у фінтехі. Але це не означає, що у українських інженерів не має такого ж рівня експертизи, чи вони не працюють з передовими технологіями.

Найбільша різниця — це масштаби проектів і вплив на глобальний ринок: у США розробка часто охоплює мільйони користувачів, і навіть невелика оптимізація може суттєво вплинути на фінансові показники компанії.

— Фінтех — це майбутнє банківської системи. Які тренди ви вважаєте найперспективнішими?

— Звичайно ж, один з головних трендів це AI та автоматизація. Штучний інтелект значно допомагає з аналізом ризиків, кредитними рішеннями та боротьбою з шахрайством. Також, це децентралізовані фінанси (DeFi) — криптовалютні технології дозволяють створювати нові фінансові моделі без банків-посередників.

Ще один важливий тренд, це інтеграція open banking. Фінансові платформи відкривають API для взаємодії між банками, що спрощує обслуговування клієнтів.

І все більших обертів набирає спосіб оплати Buy Now, Pay Later (BNPL), що дозволяють розділити вартість покупки на рівні частини.

— Які у вас плани на найближче майбутнє?

— В планах ще більше роботи, нові застосунки та власні проєкти. Також я хочу впроваджувати інновації у Capital One, зокрема AI-рішення для покращення користувацького досвіду у фінансових продуктах.

Я вдячний за можливості які маю, тому моя мета — створювати технології, які роблять фінанси доступнішими, безпечнішими та ефективнішими.