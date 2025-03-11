Інтерв'ю зі Світланою Золотарьовою: перманентний макіяж бровей для людей з алопецією та після онкології

Втрата волосся через хворобу може стати серйозним випробуванням та негативно вплинути на самооцінку та соціальне життя. Особливо важко пережити зникнення брів, адже вони формують вираз обличчя та емоційність.

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У таких випадках перманентний макіяж стає не лише косметичною процедурою, а й засобом психологічної підтримки. Усвідомлюючи важливість зовнішнього вигляду та бажаючи повернути впевненість у собі, деякі майстри в Україні проводять благодійні процедури для людей з алопецією та онкологією.

Поговорили з засновницею студії перманентного макіяжу Світланою Золотарьовою про важливість оформлення брів, стан шкіри під час алопеції та найпоширеніші види захворювання, а також про особливості проведення процедури з цим станом здоров’я.

Довідка про фахівчиню

Світлана Золотарьова — міжнародна експертка в галузі перманентного макіяжу, сертифікована тренерка PSI і команди Lider, фахівчиня з ін'єкційної косметології, дослідниця фізіогноміки та авторка курсу "Про що говорять брови".

Її професійний шлях почався з медичної освіти, здобутої 1998 року, після чого вона зосередилася на ін’єкційній косметології. У 2004 році почала досліджувати вплив форми брів на сприйняття людини, а з 2008 року активно впроваджувала свої напрацювання у сфері перманентного макіяжу.

Світлана — чемпіонка світу з Permanent Style International Championship, а також призерка багатьох національних і міжнародних змагань. Вона є засновницею "Школи-студії Світлани Золотарьової", де підготувала понад 300 майстрів перманентного макіяжу, які працюють у різних країнах світу. Крім того, її клієнтська база налічує понад 1000 задоволених клієнтів по всьому світу.

Після переїзду до США 2022 року Світлана швидко зарекомендувала себе як провідний фахівець і викладач, організувавши курси та майстер-класи з перманентного макіяжу. У 2023 році вона запустила унікальний відеокурс, що включає авторські методики роботи і стратегію залучення клієнтів. У 2024 році її виступ на онлайн-конференції з темою "Про що говорять брови" зібрав понад 1000 учасників і отримав широкий відгук, відкривши нові можливості для виступів в якості спікера і судді на міжнародних чемпіонатах.

— Світлано, розкажіть про своє дитинство та юність. Як почався ваш шлях до професійного успіху?

— Із самого дитинства я захоплювалась шахами. У 8 років почала займатися професійно, а до 13 років виконала норму кандидата в майстри спорту. У 15 років у складі команди України виграла особисто-командний чемпіонат СРСР, а в 17 років посіла 1-3 місце на чемпіонаті України серед жінок. Спортивна кар'єра навчила мене стратегічного мислення, терпіння та уваги до деталей, що пізніше стало важливим у моїй професійній діяльності.

Після закінчення медичного інституту я зосередилася на ін'єкційній косметології, а пізніше — на вивченні фізіогноміки. Мене завжди цікавило, як риси обличчя, а особливо брови, можуть впливати на сприйняття людини оточуючими. Робота в компанії Avon як б'юті-тренерка дала мені можливість дослідити це питання глибше. Я проводила лекції по всій Україні, збираючи статистику і спостерігаючи, як зміна форми брів впливає на зовнішній вигляд і навіть поведінку людини. Ці знання стали основою для моєї подальшої роботи у сфері перманентного макіяжу і дали змогу створити унікальну методику аналізу особистості за формою брів.

— Світлано, що привело вас саме у сферу перманентного макіяжу? Чому ви вирішили працювати з клієнтами, що переживають алопецію або онкологічне лікування?

— Як візажист я знала, як форма брів може кардинально змінити образ людини. Тому я постійно шукала нову інформацію, підвищувала кваліфікацію, щоб мати змогу запропонувати клієнтам найкращий сервіс. Це привело мене на мій перший курс з перманентного макіяжу, який я прошла ще у 2008 році.

Завдяки досвіду у медицині, мені було легко розпочати працювати і поступово до мене почало звертатись більше клієнтів за послугою перманентного макіяжу.

Моя робота стала справжньою місією після того, як до мене почали звертатися жінки з алопецією. Вони почували себе некомфортно у соціумі, були невпевнені у собі. Я спробувала провести ряд процедур і була приємно вражена змінами не лише в естетичному плані але й покращенням психоемоційного стану клієнток. Це надихнуло мене продовжити в цьому напрямку.

— Які основні причини виникнення алопеції? Чи можна її зупинити або повернути ріст волосся?

— Алопеція може бути спричинена як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. До внутрішніх причин належать гормональні порушення, аутоімунні захворювання та генетична схильність. Зовнішні чинники включають стрес, вплив токсинів, недостатнє або неправильне харчування, агресивний догляд за волоссям та хіміотерапію.

Можливість відновлення росту волосся залежить від типу алопеції. Наприклад, телогенова (викликана стресом, дефіцитом вітамінів чи гормональними змінами) та постхіміотерапевтична алопеція зазвичай піддаються лікуванню, і при належному догляді волосся відновлюється. Андрогенна та аутоімунна алопеція можуть бути частково виліковними: сучасні методи терапії допомагають сповільнити їхній розвиток та стимулювати ріст нового волосся. Натомість рубцева алопеція є невиліковною, оскільки відбувається заміщення волосяних фолікулів сполучною тканиною.

— Які типи алопеції ви зустрічаєте найчастіше? Як вони впливають на зовнішній вигляд і самооцінку людини?

— Найпоширенішим видом алопеції є андрогенна. Вона поступово прогресує, призводячи до порідіння волосся, а згодом — до часткової або повної втрати в певних зонах. У чоловіків вона зазвичай проявляється в зоні лоба та тім’я, у жінок — рівномірним порідінням волосся у верхній частині голови.

Випадіння волосся має значний вплив на самооцінку людини. Багато людей відчувають дискомфорт, стають менш впевненими в собі, уникають соціальних контактів. У таких випадках важливо не лише правильно підібрати методи лікування або корекції зовнішності (наприклад, перманентний макіяж брів), а й підтримати людину психологічно.

— Чи є якісь особливості процедури перманентного макіяжу для людей з алопецією? Як вона відрізняється від звичайного татуажу?

— Так, перманентний макіяж для людей з алопецією має свої особливості, адже їхня шкіра відрізняється підвищеною чутливістю, повільним загоєнням та можливими імунними реакціями.

Тому з такими клієнтами я завжди працюю максимально делікатно та у м’яких техніках (наприклад, пудрове напилення) та з гіпоалергенними матеріалами. Пігмент не потрібно вводити надто глибоко, щоб уникнути ризику нерівномірного загоєння, гіперпігментації чи світлих плям.

Також така шкіра потребує додаткового догляду ще до процедури та правильного зволоження після неї.

На процес роботи і на сам результат впливає й причина випадіння волосся. Якщо алопеція спричинена аутоімунними процесами, організм може швидше виводити пігмент або реагувати на нього нестандартно.

Якщо причина випадіння волосся — онкологічне лікування, перманентний макіяж можливий не раніше ніж через 6 місяців після останнього курсу хіміотерапії та лише в період ремісії.

— Як змінюється самовідчуття клієнтів після процедури? Чи отримували ви зворотний зв’язок від людей, які завдяки вам знову відчули впевненість у собі?

— Самовідчуття клієнтів після процедури перманентного макіяжу змінюється кардинально. Брови не лише підкреслюють риси обличчя, а й впливають на сприйняття себе та оточення.

Я часто отримую зворотний зв’язок від клієнтів, які після корекції форми брів відчули впевненість, стали більш рішучими та досягли нових успіхів у житті. Один із яскравих прикладів — моя учениця Олена. Спочатку вона виглядала втомленою і невпевненою, що відображалося й на її бровах. Під час навчання я зробила їй пудровий татуаж, підібравши форму, яка найкраще відповідала її характеру. Це змінило не лише її зовнішність, а й сприйняття себе: згодом вона відкрила власний кабінет, а в її родині відновилася гармонія.

Перманентний макіяж — це більше, ніж естетика. Це можливість змінити ставлення до себе, а іноді й до свого життя.

— Що ви порадите людям, які хочуть зробити перманентний макіяж, але бояться?

— Прийти на консультацію до хорошого спеціаліста, перед тим проаналізувавши його інстаграм, відгуки клієнтів, а ще краще побачити їх в реальному житті. На самій процедурі попросити промалювати брови, стрілки чи губи максимально подібними до бажаного результату. А також задати всі питання, які найбільше лякають.

Якщо після цього зʼявиться відчуття готовності, то варто наважитися на першу процедуру. За мій багаторічний досвід я неодноразово бачила, як перманентний макіяж брів позитивно змінює життя людини.