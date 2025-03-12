Метінвест Ахметова посів перше місце у рейтингу найбільших експортерів України, - Forbes

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Група Метінвест, разом зі спільними підприємствами, стала найбільшим експортером України 2024 року за версією Forbes Ukraine. Видання склало рейтинг 50 компаній, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine у всьому світі та підтримку вітчизняної економіки. До першої п’ятірки найбільших експортерів у ГМК також увійшли "АрселорМiттал Кривий Рiг", Ferrexpo і "Інтерпайп".

Основою для формування рейтингу стали дані про експортні операції від найбільших компаній України та з митної бази ImportGenius, а також виробнича та інша галузева статистика. За підрахунками Forbes Ukraine, експорт продукції українського ГМК у 2024 році становив $7,3 млрд, а обсяг експорту Метінвесту разом зі спільним підприємством "Запоріжсталь" — до $3,9 млрд. Компанія реалізує залізорудну сировину, плоский прокат, сталеві напівфабрикати у 51 країні світу. У 2024-му Метінвест вийшов на ринки Індії (вугілля), Швеції та Норвегії (залізорудна сировина).

Серед чинників, що торік впливали на експорт продукції ГМК — відновлення доступу до чорноморських портів та падіння цін. А до найбільших країн-імпортерів української металопродукції та залізорудної сировини ввійшли Польща, Китай, Болгарія, США та Словаччина.

"Наша експортна стратегія дуже не змінилася. Є основні ринки — Україна, країни ЄС, куди ми постачали понад 50% продукції до повномасштабного вторгнення. І є решта, так звані балансові ринки, для яких притаманний більш опортуністичний підхід постачання. Коли нам вигідно, ми туди йдемо, а коли невигідно — не йдемо. Для залізорудної сировини, знову ж таки, наші головні ринки — країни ЄС. І ми розширили географію: вийшли в Скандинавію, країни Північної Європи", — розповів гендиректор Групи Метінвест Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Як відомо, Метінвест заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.