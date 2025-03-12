Expert Petroleum : партнер енергетичної політики України попри війну

Французька компанія XP Group (Expert Petroleum), розташована на Заході країни з 2020 року, продовжує свою діяльність, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, спеціалізуючись на інвестуванні та модернізації зрілих газовидобувних родовищ. Зважаючи на багаточисельні труднощі, спричинені війною, це позиціонування варте уваги.

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Проблем на Заході України дуже багато, навіть якщо в цьому регіоні не відбувається активних бойових дій. Саме тут французька компанія XP Group (Expert Petroleum) працює з весни 2020 року після підписання з " Нафтогазом" 15-річного контракту під назвою " Договір про збільшення видобутку" (PEC), що є першим в історії України. Він спрямований на збільшення видобутку нафти і газу на родовищах АТ "Укргазобудування" в західних областях країни, де попит на них різко зріс через приплив внутрішньо-переміщених осіб після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

Прихід французької компанії у 2020 році на український промисловий ландшафт є знаком довіри. "Ми маємо значний досвід та позитивні результати в реалізації подібних проектів зі збільшення видобутку у співробітництві з великими національними та міжнародними нафтогазовими компаніями, зокрема в Румунії та Угорщині, де компанія Expert Petroleum інвестувала понад $100 млн в окремі проєкти та збільшила видобуток до 150% порівняно з базовим рівнем, зменшивши при цьому вплив на навколишнє середовище", — говорить Давід Мартінон, співзасновник та генеральний директор Expert Petroleum. Метою розгортання діяльності компанії в Україні є інвестування в газові родовища, що виснажуються, та збільшення їхнього видобутку з одночасним підвищенням екологічної стійкості.

Діяльність, що сприяє місцевому розвитку

Сьогодні Expert Petroleum має міцні позиції у Східній Європі завдяки значним інвестиціям у виробничі потужності ($130 млн США), а також 28 діючим родовищам у Румунії та Україні, 1 300 свердловин з видобувною потужністю та завдяки зусиллям 1 000 співробітників, з яких майже 300 працюють на Заході України, згідно з даними XP Group. Заснована у 2005 році двома колишніми менеджерами компанії Schlumberger, Мішелем Лубутеном та Давідом Мартіноном, компанія спочатку відкрила свій офіс у Румунії у 2010 році, а потім в Україні, де її інвестиції викликали неабияку зацікавленість. "Розвиток міжнародного партнерства є одним з основних векторів програми трансформації "Нафтогазу", — зазначив Отто Ватерландер, директор з трансформації Групи "Нафтогаз". — Угода передбачає найбільші за останні п'ять років іноземні інвестиції у видобуток газу в Україні. Ці гроші будуть спрямовані на розробку тих невеликих родовищ, що знаходяться в стадії занепаду, для яких Нафтогаз не має достатніх власних ресурсів в умовах значного падіння цін на енергоресурси".

З перших місяців роботи керівництво XP Group вирішило покладатися на місцевих працівників, а не відправляти на об'єкт іноземців. " Ми прагнемо навчати наших місцевих працівників та розширювати їх можливості. У нас мінімальна кількість експатріантів", — говорить Давід Мартінон, — "У Румунії понад 99% наших працівників — румуни, в Україні понад 99% — українці, і так само в Угорщині". Така політика має кілька переваг: "Ми твердо віримо у використання їх знання місцевості. Окрім того, як правило, працюючи в партнерстві, ми допомогаємо їм розвивати нові можливості навколо нових технологій, пов'язаних з поліпшенням видобутку на зрілих родовищах. Ми маємо довгий перелік технологій з місцевими субпідрядниками, що мають відношення до "ноу-хау" у сферах каротажу свердловин, буріння, штучного підйому, стимулювання, перфорації, будівництва під’їздних шляхів тощо", - додає Мішель Лубутен, операційний директор XP Group. З метою ще більшого залучення до місцевої соціально-економічної структури, компанія реалізує проекти з університетами, підтримуючи роботи студентів, потенційно майбутніх інженерів компанії.

Для французької компанії присутність на місцевому ринку є найкращим рецептом довгострокового успіху. "Ця ситуація підкреслює нашу стійкість і силу нашої бізнес-моделі ", — продовжує Давід Мартінон. — Наш успіх був би неможливий без нашої місцевої української команди. Це ще раз демонструє, що покладатися на місцеві кадри та навчати їх — найкращий спосіб досягти наших цілей. XP перевершує очікування і доводить, що є надійним партнером, пропонуючи прямі вигоди українському бізнесу та громадам. Ми створили екосистему, яка працює на загальне благо. Незважаючи на складні умови, цей позитивний досвід зміцнює наші амбіції щодо діяльності в країні в майбутньому".

Французька компанія прийшла в Україну зі стратегією місцевого розвитку, а не захоплення ресурсів. Діяльність XP у Львівській області приносить користь насамперед населенню Заходу України. Особливо з початком повномасштабної війни Львівська область стала 3-ю за чисельністю населення на території країни, контрольованій законною владою. За словами Давіда Мартінона, ця місцева політика лежить в основі стратегії компанії: "Важливо також розуміти, що існуючі родовища глибоко вкорінені в економічному ландшафті та житті місцевих громад. Це особливо стосується таких країн, як Румунія та Україна. Передчасне закриття цих родовищ може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для місцевого населення".

Технології, адаптовані до потреб

В Україні та в Румунії компанія спеціалізується на відновленні виснажених родовищ або родовищ з вичерпаним терміном експлуатації. Це промисловий сегмент, який вимагає як специфічних людських знань, так і відповідного, індивідуального обладнання. "Не існує універсальної технології або чудодійного рішення, — каже Мішель Лубутен. — Наш підхід полягає в тому, щоб спочатку повністю зрозуміти історію родовища, уважно вислухавши місцевих операторів, побудувати інтегровану модель пласта і родовища, а потім вивчити (в деяких випадках за допомогою програмного забезпечення зі штучним інтелектом) найкращі технології з точки зору пласта, закінчень і наземних об'єктів для збільшення запасів і видобутку (це може включати проектування нових свердловин, індивідуальні методи гідророзриву пласта, методи ізоляції води тощо). Зосередженість та спеціалізація дозволяють нам детально та глибоко вивчити всі наявні варіанти". Ось чому залучення місцевого персоналу також має важливе значення.

В Україні Expert Petroleum розгорнула свою діяльність у розпал глобальної пандемії COVID-19. Щойно розпочатий проєкт міг бути зірваний. Не кажучи вже про повномасштабне вторгнення Кремля через два роки. " Ми підписали наш контракт у 2020 році і відразу ж мобілізувалися під час пандемії Covid, що було дуже складно, — згадує Давід Мартінон. — Тим не менш, нам вдалося розпочати реалізацію контракту вчасно. З тих пір ми навіть перевиконали всі наші контрактні цілі з точки зору вдосконалення виробництва та інвестицій, незважаючи на початок війни у 2022 році. Ми ніколи не думали про те, щоб покинути країну або посилатися на "форс-мажорні обставини". Компанія Expert Petroleum навіть збільшила свої інвестиції, які перевищили $30 млн, щоб, наприклад, виконати свої зобов'язання перед OGMP" (від ред.: Партнерство з видобутку метану та нафти і газу, яким керує Програма ООН з навколишнього середовища) та європейських норм щодо скорочення викидів метану.

Зважаючи на те, що Україна має дуже специфічний контекст, XP Group може похвалитися історією промислового успіху в надзвичайно складних умовах. Успіху, який, в першу чергу, приносить користь самим українцям.