20 березня – Всесвітній день здоров'я ротової порожнини: що потрібно змінити у догляді за зубами?

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Зуби — найтвердіша речовина в людському тілі, але навіть вони потребують нашої уваги та догляду. Щороку 20 березня світ об'єднується навколо усмішки, відзначаючи Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. Заснований у 2013 році Всесвітньою стоматологічною федерацією (FDI), він покликаний підвищити обізнаність про важливість гігієни ротової порожнини, адже належний догляд за зубами та яснами безпосередньо впливає на загальний стан здоров'я людини. Для прикладу, дослідження показують, що пародонтит може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Бактерії, що викликають запалення ясен, можуть потрапляти в кровотік, сприяючи утворенню тромбів та запалень судин, що збільшує ймовірність інфаркту або інсульту. Крім того, проблеми із зубами можуть знижувати самооцінку, викликати соціальну ізоляцію, тривожність та навіть депресію. А ще — впливати на професійне зростання: люди з доглянутою усмішкою впевненіші у спілкуванні й легше налагоджують соціальні контакти.

Якщо раніше турбота про ротову порожнину обмежувалася простим "чистимо зуби двічі на день", сьогодні правильний догляд потребує трішки більше знань та порад від спеціалістів. Професійна стоматологічна спільнота постійно шукає шляхи просвіти населення та впровадження ефективних практик догляду за зубами та яснами. У цьому контексті особливої уваги заслуговує Wrigley Oral Healthcare — програма, створена та фінансована корпорацією Mars. Ініціативна поєднує наукову обґрунтованість з практичною застосовністю. Створює зручний міст між останніми науковими відкриттями та щоденною практикою лікарів. Програма пропонує стоматологам інструменти, які допомагають перетворити складну медичну інформацію на зрозумілі поради для пацієнтів.

Отже, напередодні Всесвітнього дня здоров'я ротової порожнини розглянемо актуальну статистику поширеності проблем зі здоров’ям зубів у дітей та дорослих, методи формування правильних гігієнічних звичок, визначимо основні фактори ризику для дорослих та зберемо практичні рекомендації, які допоможуть зберегти здорову усмішку на довгі роки.

Карієс та хвороби ясен: що каже статистика?

Стоматологічні захворювання — одні з найпоширеніших неінфекційних хвороб у світі, що можуть спричиняти біль, дискомфорт та впливати на загальне здоров’я. За даними ВООЗ, близько 3,5 мільярдів людей у світі мають проблеми з ротовою порожниною, а карієс постійних зубів є найбільш розповсюдженим захворюванням.

У дітей карієс молочних зубів залишається серйозною проблемою — у багатьох країнах понад 60% дітей шкільного віку стикаються з ним. У дорослих поширеним є захворювання ясен, і в тяжкій формі воно вражає майже 10% світового населення.

За даними Wrigley Oral Healthcare Program, карієс вражає близько 2 мільярди дорослих, а понад 500 мільйонів дітей страждають від карієсу молочних зубів.

Сучасні дослідження показують, що жування жуйки без цукру після їжі може значно зменшити ризик виникнення карієсу. Це пов’язано зі 10-12-кратним збільшенням виділення слини, яка допомагає очищати ротову порожнину, нейтралізувати кислоти та цукри, а також ремінералізації зубів.

Здорові зуби з дитинства: як прищепити корисні звички?

Кожна п’ята дитина у світі страждає від проблем із зубами, хоча більшості з них можна легко запобігти. Дослідження довели, що погане здоров’я ротової порожнини у дітей може позначитись на якості сну. До того ж нестача сну у юному віці може спричинити підняття рівня стресу, тривожності та проблем з поведінкою чи концентрацією.

Формування правильних звичок починається з родини: дослідження показують, що діти, батьки яких дотримуються якісного догляду за зубами, мають значно кращий стан ротової порожнини. Тому важливо ще змалечку зробити гігієну зубів не просто обов’язком, а цікавою частиною щоденної рутини:

Гра та заохочення : використовуйте таблиці прогресу, наклейки або невеликі винагороди за регулярне чищення зубів;

: використовуйте таблиці прогресу, наклейки або невеликі винагороди за регулярне чищення зубів; Сімейна традиція : діти наслідують батьків, тож перетворіть догляд за зубами на спільний ритуал;

: діти наслідують батьків, тож перетворіть догляд за зубами на спільний ритуал; Улюблений герой : нехай дитина сама обере зубну щітку з улюбленим персонажем;

: нехай дитина сама обере зубну щітку з улюбленим персонажем; Музика та історії: двохвилинна пісня або кумедна казка допоможуть зробити процес приємнішим.

А ще — не забувайте про регулярні візити до стоматолога, збалансоване харчування та достатню кількість фтору. Саме так закладається основа для здорової усмішки.

Що загрожує здоров’ю ротової порожнини?

Недостатній догляд

Якщо нехтувати гігієною ротової порожнини, на поверхні зубів накопичуються бактерії, які утворюють наліт. Це може призвести до карієсу, запалення ясен (гінгівіту) та навіть серйозних захворювань, таких як пародонтит. Окрім неприємного запаху та дискомфорту, ускладнення можуть вплинути на загальний стан здоров’я, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань та діабету.

Алкоголь

Алкогольні напої підвищують ризик онкологічних захворювань ротової порожнини, гортані та стравоходу. Вони можуть подразнювати слизову оболонку, а пошкоджені клітини, намагаючись відновитися, можуть зазнати мутацій у ДНК, що збільшує ймовірність розвитку раку. Крім того, алкоголь нерідко містить багато цукру та кислот, які руйнують емаль та провокують карієс.

Цукор

Споживання солодких продуктів та напоїв створює ідеальне середовище для бактерій, які перетворюють цукор на кислоти. Вони поступово руйнують зубну емаль, що призводить до карієсу. Особливо небезпечні часті перекуси солодким — якщо вживати цукор понад чотири рази на день або перевищувати 50 г (~12 чайних ложок) на добу, ризик значно зростає.

Куріння

Тютюн згубно впливає на ротову порожнину: він спричиняє потемніння емалі, неприємний запах із рота та підвищує ймовірність втрати зубів. Ба більше, куріння є однією з головних причин захворювань ясен та раку ротової порожнини. Воно також послаблює смакові та нюхові рецептори, знижуючи чутливість до їжі.

Здорові зуби — це результат щоденного догляду та регулярних візитів до стоматолога. Достатньо простих звичок: чистити зуби двічі на день, користуватися зубною ниткою та ополіскувачем, не ігнорувати профілактичні огляди. Трохи уваги щодня, і зуби подякують вам бездоганним виглядом та міцним здоров’ям.