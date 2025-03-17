Метінвест Ахметова інвестує 1,4 млрд грн у будівництво газових і сонячних електростанцій у Кривому Розі

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Група Метінвест цього року інвестує 1,4 млрд грн у будівництво газових електростанцій на Центральному й Північному ГЗК, а також сонячної електростанції на Центральному ГЗК. Зараз проєкт перебуває на фінальній стадії домовленостей щодо фінансування від українських банків. Про це повідомив СЕО Об'єднаного ГЗК у Кривому Розі Групи Метінвест Ігор Тонєв на Саміті експортерів 2025 від журналу Forbes Ukraine.

Крім того, цього року розпочнеться великий стратегічний проєкт зі згущення відходів збагачення на Північному ГЗК, що планується завершити у 2026 році. Він передбачає приблизно 9 млрд грн інвестицій, з яких 1,5 млрд грн буде витрачено у 2025 році. Проєкт фінансуватимуть європейські кредитні агенції.

За словами Тонєва, у 2024 році криворізькі комбінати були завантажені на 50% від довоєнного рівня, і випустили 15 млн тонн концентрату та 6 млн тонн окатків. Без завершення війни ні 2025-й, ні кожен наступний рік не зможе бути легшим — через обмеження та виклики, пов'язані з воєнними діями.

"Якщо говорити про підтримку держави, то нам хотілося б більше прозорості та діалогу. Ми відчули на собі зростання тарифів на передачу електроенергії й транспортування газу. Зараз планують підвищити тарифи на залізничні перевезення. Влітку минулого року саме через це зупинився Інгулецький ГЗК. Коли такі великі підприємства зупиняються, програють усі — не лише бізнес і працівники, а й держава", — зауважив Тонєв.

Він також наголосив, що стратегія Метінвесту орієнтована на модернізацію металургійного виробництва: вона передбачає будівництво заводу в Італії та модернізацію підприємств в Україні. Завод із виробництва зеленої сталі, який компанія планує побудувати в Італії, стане великим споживачем продукції ГЗК у Європі. Щоб забезпечити підприємство сировиною, потрібно модернізувати виробництво: побудувати комплекс флотаційного доведення концентрату та модернізувати випалювальну машину. Інвестиції в таку модернізацію оцінюються мінімум у $600 млн.

"Розвиток ГЗК має бути спрямований на виробництво продукції, що відповідає потребам цих заводів, створюючи зелений ланцюг постачання. Нові кар'єри та родовища не входять до наших планів. Наша стратегія зосереджена на модернізації виробничих потужностей ГЗК та покращенні якості продукції", — підкреслив Тонєв.

Як відомо, Метінвест заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.