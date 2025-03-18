Незважаючи на збільшення доходів: Метінвест зафіксував $1,15 млрд збитків за 2024 рік через зупинку шахти в Покровську

Related video

У 2024 році чистий збиток компанії Ріната Ахметова Метінвест збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком — до $1,152 млрд з $194 млн у 2023 році. В той же час виручка зросла до $8 млрд з $7,4 млрд, а показник EBITDA збільшився на 12%, до $957 млн. Зростання збитків викликане необхідністю створити резерв під часткове знецінення шахти Покровськвугілля, яка була закрита через бойові дії, та зростанням витрат. Також зросли вільні грошові кошти та еквіваленти — до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

"Внаслідок високого рівня невизначеності щодо подальшого розвитку військової ситуації в Україні, погіршення ситуації з безпекою в районі розташування Покровського вугільного підприємства, подальшого призупинення його видобутку, а також невідомі терміни відновлення діяльності, група створила резерв під часткове знецінення активів щодо українського виробника коксівного вугілля, який був визнаний у звіті про прибутки та збитки", — йдеться у звітності.

Консолідований чистий збиток Метінвесту у 2023 році становив $194 млн. Але рекордним для компанії лишається 2022 рік – тоді були зафіксовані збитки у $2,193 млрд (зниження в 11 разів), виручка впала на 11%, а показник EBITDA — на 54%.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн — на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.