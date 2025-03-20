ТОП-5 небезпечних міфів, які призводять до втрати депозиту

За роки в трейдингу я бачив сотні, якщо не тисячі новачків, які приходили на ринок з величезними надіями. І так само швидко йшли, втративши свій перший (а іноді й не перший) депозит. Чому так відбувається? Тому що більшість з них вірять у міфи, які заважають заробляти і призводять до втрат. Давайте розберемо найнебезпечніші помилки, які заважають трейдерам вийти в плюс.

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Міф #1: Легкі гроші за пару кліків

Якби все було так просто, на трейдингу заробляв би кожен. Але реальність така: без аналізу, дисципліни і роботи над собою ви просто донатите гроші ринку. Справжній трейдинг — це не кнопка "бабло", а системний підхід. Тільки той, хто розуміє правила гри, залишається у виграші.

Міф #2: Що більше угод, то вищий прибуток

Часта торгівля без стратегії — прямий шлях до втрати капіталу. Багато новачків перетворюються на азартних гравців, здійснюючи угоди без розуміння їхньої ймовірності. Я завжди кажу учням: важлива не кількість трейдів, а їхня якість. Саме цьому ми вчимо в бізнес-школі OST UP CHUK — не грати в угадайку, а торгувати усвідомлено.

Міф #3: Існує безпрограшна стратегія

Зустрічали рекламу "100% робочої стратегії"? Це шахрайство. Якби у когось дійсно був грааль, він би не продавав його за копійки. У реальному трейдингу є тільки аналіз, ризик-менеджмент і адаптація до ринку. Саме на цих принципах будується навчання в моїй школі: ми вчимо не шукати чарівну кнопку, а працювати за чіткою системою.

Міф #4: Можна розігнати депозит зі $100 до $10,000 за місяць

Звичайно, можна. Тільки ймовірність цього — як у виграшу в лотерею. Реальні трейдери працюють з капіталом, а не сподіваються на диво. Якщо ти хочеш стабільно заробляти, потрібно будувати систему, а не грати в рулетку. У моїй школі трейдингу я навчаю саме системного підходу — без ілюзій, але з реальними інструментами для заробітку.

Міф #5: Ринок можна передбачити на 100%

Щодня мені пишуть люди, які хочуть "навчитися передбачати ринок". Істина в тому, що ніхто не може знати майбутнє на 100%. Але професійний трейдер знає, як працювати з імовірностями, управляти ризиками і отримувати прибуток навіть у невизначеності. Саме ці навички відрізняють новачка від досвідченого трейдера, і саме цього я навчаю своїх студентів.

Як вирахувати фейкового гуру?

Запам'ятай 3 головні ознаки шахраїв:

1. обіцянки без ризику — якщо тобі гарантують прибуток, це обман.

2. Продаж "секретних" стратегій — запитай себе: якщо в них такий чарівний метод, навіщо їм його продавати?

3. Красива картинка без реальних знань — справжній трейдер показує угоди, статистику і логіку своїх рішень, а не тільки фото з машинами.

Де можна навчитися системного трейдингу?

Якщо ти дійсно хочеш заробляти, а не просто мріяти про легкі гроші, тобі потрібна система. У бізнес-школі OST UP CHUK ми навчаємо трейдингу, що базується на аналізі, управлінні ризиками та чіткому алгоритмі. 30% теорії — 70% практики. Уже під час навчання студенти торгують на реальних рахунках і часто відбивають вартість курсу ще до його закінчення.

Хто веде навчання?

Мене звуть Сергій Остапчук, і я понад 24 роки займаюся трейдингом. За цей час я навчив понад 36 000 учнів, допомагаючи їм перейти від хаотичних угод до усвідомленої торгівлі. У моїй програмі немає води, обіцянок швидких грошей і непотрібних теорій — тільки реальні, перевірені інструменти.

Хочеш стабільно заробляти гроші, а не втрачати їх? Приєднуйся до бізнес-школи OST UP CHUK та опановуй системний підхід до заробітку. Дій грамотно — і ринок почне працювати на тебе!