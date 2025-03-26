Як почати працювати в IT, якщо ти не програміст? Реальні історії тих, хто ризикнув

Можна мати спеціальність, досвід у певній галузі й навіть стабільну на перший погляд роботу. Але водночас — не мати жодного уявлення, що робити далі. Знайоме відчуття? Сьогодні воно близьке багатьом українцям.

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Хтось багато років працював в одній сфері, але втратив усе. Інший лише починає шукати себе. А є й ті, хто усвідомлює, що все, що здавалося перспективним "до", вже не працює "після".

Починається пошук. І водночас приходить усвідомлення: світ змінився, і щоб залишатися впевненим у собі — потрібно змінюватися разом з ним. Теоретичних знань чи старих навичок недостатньо. Люди шукають практику, реальні інструменти та професії з майбутнім. І саме так багато хто відкриває для себе новий напрям — ІТ та кібербезпеку.

"Я не розумів, що робити далі": як почалася історія випускника CyberIN

Саме на такому роздоріжжі опинився Костянтин Москвін. Хлопець народився у Донецькій області, неподалік Бахмута. Він вступив на спеціальність "Кібербезпека" ще до повномасштабної війни, переїхав до Харкова. Навчався, як і всі.

Але вже тоді щось не складалося. "Я навчався і не розумів, що мені робити далі. Не знав, в який бік рухатися. Не розумів, які знання мені потрібні, що реально потрібно ринку".

Коли почалася війна — все тільки загострилось. Костянтин переїхав — спочатку до Дніпра, потім до Запоріжжя. Але сумніви нікуди не поділися, кожен день починався з питання "а навіщо?" "Що з усього цього справді знадобиться?" — питав себе хлопець. І саме в цей момент, коли все здавалося марним, з’явився шанс — посилання на Кіберакадемію CyberIN, проєкт компанії IT Specialist.

Навчання, яке дарує не просто сертифікат, а змінює відчуття себе

CyberIN виявилася не просто альтернативою, а ковтком повітря. Уже з перших занять стало зрозуміло: тут інша атмосфера. "Найбільше вразили викладачі. Вони приходили після основної роботи і викладали з щирим ентузіазмом. Вони не читали з методичок, а розуміли, про що говорили І це дуже надихало. Завжди можна було поставити будь-яке питання. Навіть якщо воно здавалося дурним — тобі відповідали, пояснювали, розжовували".

Тут не питали: "Чому ти цього не знаєш?" Тут пояснювали, доки ти не зрозумієш. Тут залишалися після занять, підтримували, будували разом домашні мережі, розбирали SIEM, SOC, пентести. І ще важливіше — вірили.

Костянтину навіть запропонували допомогу з житлом. Він відмовився, бо вже винаймав квартиру, але цей жест турботи залишився в пам’яті назавжди.

Старт, який справді схожий на професію

Вже після першого блоку навчання студенту запропонували пройти співбесіду. Але не просто інтерв’ю з одним HR. Це було серйозне випробування — одразу перед кількома департаментами. "Було страшно, але водночас — цікаво", — згадує хлопець.

Костянтин отримав свою першу позицію у відділі впровадження рішень інформаційної безпеки компанії IT Specialist. І одразу занурився в реальні процеси: комунікація з клієнтами, проєкти, презентації, аналітика. А трохи згодом він потрапив в команду архітектури безпеки.

"Тепер моя робота — це щось середнє між технікою, аналітикою і комунікацією. Я спілкуюсь із сейлами, клієнтами, інженерами. Аналізую потреби, описую рішення, проводжу презентації. Найбільше мені подобається саме людський компонент — знаходити проблеми і будувати рішення".

Історія Костянтина в CyberIN — не магія і не казка. Це — про середовище, яке підтримує тебе тоді, коли ти найбільше цього потребуєш. Прочитати повну історію хлопця, а також познайомитися із Дар’єю Гапелик, пентестером, що працювала художницею-керамісткою, можна у повній версії матеріалу на сайті.

А також хочемо наголосити: CyberIN відчиняє двері не лише для студентів. На базі IT Specialist працює Кіберакадемія для ветеранів, які повертаються з фронту і шукають нові шляхи у цивільному житті. Бо кожен заслуговує на шанс будувати світле майбутнє навіть після найважчого досвіду.