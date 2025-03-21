"Фотографія – це більше, ніж просто гарні кадри": інтерв"ю з фотографом Андрієм Верним

Андрій Верний — успішний фотограф, який пройшов шлях від локальних зйомок у рідному місті до масштабних проєктів у США. Він працював з українськими зірками, відкрив власну фотошколу, а після переїзду в Америку за перший рік зробив понад 320 фотосесій. Входить в топ-5 фотографів Чикаго і в топ-100 весільних фотографів по версії сайту Wezoree.

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Поговорили з Андрієм про його шлях, тренди у фотографії та що робити початківцям, щоб швидше розвиватись.

— Андрію, як ви зацікавилися фотографією та почали знімати?

— Я почав цікавитися фотографією у 14 років. На той момент я вже мав певний досвід у дизайні — створював афіші, квитки, працював у вебдизайні. Але фотографія здавалася чимось новим і незвіданим. Спершу я разом з братом купив фотоапарат і почав пробувати знімати. Ми зіткнулися з багатьма труднощами — від технічних моментів до пошуку навчальних матеріалів. Наприклад, наша перша книга з фотографії виявилася занадто складною для нас на той момент і ми почали шукати альтернативні методи навчання.

З часом ми почали знайомитися з фотографами нашого міста, відвідувати семінари та майстер-класи. У 17 років я полетів до Мілана на навчання до одного відомого українського фотографа, який вже був популярним і в Європі. Цей майстер-клас кардинально змінив мій підхід до роботи і став переломним моментом у моїй кар’єрі.

— Тільки за 3 роки кар’єри ви змогли пройти шлях від фотографа початківця до одного з найзатребуванішого фотографа вашого міста та мали більше 200 фотосесій на рік. Багатьом починаючим фотографам було б цікаво детальніше дізнатись про початок вашої кар’єри?

— Пам’ятаю свою першу комерційну фотосесію — три дівчини, 100 гривень за всіх. Вони були задоволені, а я зрозумів, що фотографія може приносити не лише задоволення, а й дохід. Далі я почав активно просувати себе: робив розіграші у соцмережах (провів понад 200 таких акцій), організовував безкоштовні зйомки для портфоліо.

У 16 років я зняв своє перше весілля за $100 — для підлітка це були великі гроші. А через рік у мене вже було 10 весіль, потім 15-18 на рік. У 17 років я став фотографом нічного клубу – це був неоціненний досвід, адже там я познайомився з артистами, бізнесменами, зірками українського шоу-бізнесу.

В цей період я почав активно розвиватись як комерційний фотограф. Зі мною працювали багато закладів нашого міста, я фотографував відкриття різних бізнесів, комерційні івенти. Це був дуже плідний час. За рік я знімав 230-250 фотосесій, з яких 25-35 були весілля.

— Коли ви досягли такого рівня, ви відчули мотивацію працювати ще більше чи цього було достатньо?

— Звичайно ж, мені хотілось підкорити нові вершини. Я зрозумів, що хочу більше розвиватись в сфері фотографії і я почав пробувати фотографувати в інших містах. Спочатку були сусідні міста, такі як Львів, потім почав брати замовлення у Києві. Там мені вдалось навіть фотографувати відомих людей, наприклад акторку серіалу "Київ вдень і вночі".

Це був час коли я багато подорожував та тільки почав виходити на міжнародний рівень. Мої перші замовлення такого рівня були в Італії, Іспанії, Польщі, також проводив комерційну фотосесію в Норвегії та інших країнах Європи.

У 2022 році я переїхав у США і тут довелось починати все з самого початку.

— Окрім досвіду беспосередньо зйомки, ви в якийсь час навіть викладали фотографію. Чому ви вирішили навчати інших?

— З часом я зрозумів, що маю знання, якими б було варто поділитись з іншими та відчував що можу навчати інших. Разом із партнером ми відкрили фотошколу в центрі Івано-Франківська. Через нашу школу пройшло близько 150 учнів, а наші події відвідали 1500-2000 людей. Це був насичений період. Ми проводили майстер-класи, воркшопи, семінари.

Серед випускників є багато успішних фотографів, які працюють у своїх містах. Репортаж одного з них навіть було опубліковано в світових ЗМІ, таких виданнях як: BBC news, Reuters, TheTimes і інших. Я дуже радий, що зміг багатьом людям допомогти та навчити їх фотографувати.

Не дивлячись що зараз в інтернеті повно інформації, її якість залишається далекою від ідеальної. Тому я намагався передати якомога більше корисної інформації як з основ візуального мистецтва, так і технічні особливості роботи з обладнанням.

— Чи важко було будувати кар’єру з нуля в іншій країні?

— Коли я приїхав до США у 2022 році, то зрозумів, що тут мене ніхто не знає і було важко. Але це не привід опускати руки. Я вивчав ринок, аналізував, що потрібно клієнтам, і виробив свою формулу успіху.

За перший рік у США я зробив 320 фотосесій — кожні вихідні мав по 6-8 зйомок, а також працював у будні. Я фотографував весілля у Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі та інших містах.

— За час вашої кар’єри змінилось багато трендів у фотографії. Що популярно сьогодні?

— Так, фотографія постійно змінюється. Останніми роками набирає популярності природна, емоційна зйомка — без постановки, з живими моментами. В Україні клієнти часто орієнтуються на європейський стиль — стримані кольори, кінематографічна подача. У США більше люблять насичені, яскраві кадри, хоча тенденції теж змінюються.

Щодо весільної фотографії, зараз актуальним є стиль documentary — коли фотограф стає непомітним спостерігачем і знімає справжні емоції, а не постановку.

—Щоб ви порадили тим, хто робить тільки перші кроки у фотографії?

— По-перше, потрібно багато практикуватися. Чим більше ви знімаєте, тим швидше ростете.

По-друге, не варто боятись експериментів. Фотографія — це мистецтво, і кожен повинен знайти свій унікальний стиль. З часом він з’явиться сам, тому не потрібно штучно намагатись його створити. Головне багато практикуватись, розвивати надивленість, та аналізувати як свої роботи, так і роботи колег.

По-третє, зараз важливо розвивати особистий бренд. Соціальні мережі, портфоліо, розіграші — все це допомагає знайти клієнтів.

Щодо техніки — не варто гнатися за найдорожчими камерами. Важливо навчитися працювати з тим, що є, і розуміти основи композиції та світла.

— Які у вас плани на майбутнє?

— Я хочу ще більше розвивати свою кар’єру в США, фотографувати у різних містах і штатах. Також планую більше працювати з міжнародними клієнтами та брендами. Найбільше, що мене надихає в творчому плані в США, це можливість співпрацювати з великою кількістю культур та традицій.

Також я зараз активно працюю над написанням власної книги, в основі якої буде закладено мій унікальний авторський метод, який допоміг мені стати фотографом. Там буде багато корисної інформації про роботу з світлом, з брендами, про роботу з емоціями клієнтів і не тільки. Я думаю ця книга буде корисна як початківцям, так і тим, хто вже давно працює в цій галузі.

Але найголовніше — я буду продовжувати робити те, що я люблю. Адже головне завдання фотографа дарувати людям радість та фіксувати моменти та спогади, які будуть жити вічно у фотографіях.