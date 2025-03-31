Прибуток фармвиробника "Фармак" 2024 року перевищив 1,6 млрд грн — OpenDataBot

Чистий прибуток одного з найбільших фармацевтичних виробників України — компанії "Фармак" — 2024 року становив понад 1,6 млрд грн, про що свідчать офіційні фінансові результати підприємства, опубліковані на порталі OpenDataBot.

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Про це повідомляє "ТСН".

Для порівняння, 2023 року компанія задекларувала прибуток понад 1,5 млрд грн, а 2022-го — 1,3 млрд грн. Таким чином, фінансові показники "Фармаку" демонструють стабільне зростання третій рік поспіль.

Нагадаємо, за оцінками експертів, близько 75% кінцевої вартості ліків становить саме відпускна ціна виробника.

Від 1 березня 2025 року в Україні запроваджено державне регулювання цін на низку найпопулярніших лікарських засобів. Відповідне рішення ухвалили РНБО та уряд. Вартість понад сотню позицій має знизитися на 30%. Зниження цін відбувається за узгодженим списком препаратів, кожен з яких обговорювався окремо з виробником.

Однак така практика вже викликала критику з боку експертів. Зокрема, вони вказують на відсутність прозорого механізму формування переліку препаратів, що потрапили під регуляцію, та наголошують, що акцент зроблено на обмеженні націнок для дистриб’юторів і аптек, тоді як формування базової ціни виробниками залишилося поза контролем.