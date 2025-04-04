Пріоритетом ОТП БАНК є збільшення кількості клієнтів, які роблять щоденний банкінг з нами – В.Мудрий

АТ "ОТП БАНК" посилюватиме свої позиції на банківському ринку за рахунок впровадження нових продуктів, розбудови партнерств та надання найкращого сервісу, розповів голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

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Він зазначив, що фінансова установа має чітку стратегію розвитку, бізнес-модель та сприйняття на ринку. Фізичні особи тримають свої заощадження у Банку, а бізнес обслуговується, бо довіряють. "Наше завдання — збільшення кількості клієнтів, які роблять щоденний банкінг з нами. Це і є наш пріоритет на найближчі роки. Досягнути цього можливо через запровадження нових продуктів, зручний мобільний застосунок і партнерські програми", — сказав В.Мудрий.

За словами голови правління, ОТП БАНК має амбіції до подальшого зростання як універсального банку. Фінустанова планує сфокусуватися на нарощуванні кредитного портфеля фізичних осіб: йдеться про всім відомі оплати частинами, кредитні картки, кеш-кредити під різні потреби, енергокредити. Увага також буде зосереджена на розширенні ролі Банку у сфері кредитуванні автомобілів з пробігом.

У корпоративному сегменті основний напрямок зростання ОТП БАНК — подальша розбудова партнерських програм для забезпечення комплексного обслуговування та кращого сервісу. Наприклад, фінансування енергонезалежності бізнесу з повною експертизою: від розрахунку необхідної потужності, варіантів генерації енергії, до пошуку постачальників і запуску обладнання.

"Будемо і далі розвиватися як Банк — технологічний партнер для фінкомпаній. Вже зараз ОТП БАНК проводить платежі для RozetkaPay, NovaPay, це такі два наші флагманські проєкти. Є ще ряд інших клієнтів, які звертаються до наших послуг. Ми це називаємо banking as a service (BaaS), тобто фактично ми кажемо клієнтам: "Ми виконуємо забезпечення платежів і стаємо вашими партнерами по розвитку бізнесу", — сказав Володимир Мудрий.

Голова правління розповів про плани мінімум удвічі наростити об’єм продажів ОВДП: "Купувати облігації з портфеля Банку можна щоденно, 24/7, онлайн, починаючи від 1000 грн. Від моменту запуску цього сервісу в травні 2024 року і по сьогодні клієнти — фізичні особи купили ОВДП з портфеля на 1,8 млрд грн в еквіваленті. Зараз ми доопрацьовуємо можливість викупу облігацій у клієнта Банком для тих випадків, коли інвестору терміново потрібні кошти".

В.Мудрий також згадав про досягнення 2024 року. Зокрема, ОТП БАНК увійшов у ТОП-5 банків-лідерів за рівнем прибутку, посилив співпрацю із Європейським банком реконструкції і розвитку, IFC та іншими міжнародними партерами, долучився до Меморандуму щодо пільгового кредитування проєктів з відбудови енергетичної інфраструктури, відновив кредитування купівлі сільськогосподарської землі. Також нові контракти в агросегменті значно перевищили період до повномасштабного вторгнення, рівень кредитування аграрного сектору в 2024 році був більшим за показники кінця 2021 року і склав 2 млрд грн для малих та середніх агровиробників.