Виробники ліків не поспішають знижувати ціну за рішенням РНБО, — політолог

Виробники лікарських засобів не поспішають виконувати рішення РНБО щодо зниження цін на ліки.

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Про це заявив політолог та військовий Кирило Сазонов, пише УНІАН.

За його словами, після заяви Президента та РНБО щодо необхідності зниження цін на медикаменти виробники створили список з 100 препаратів, що, на їхню думку, повинні подешевшати. Однак, за словами експерта, більшість препаратів в цьому списку є не критичними для медичної допомоги, а лише ті, що "не шкода" знижувати в ціні.

"У списку фігурують аскорбінки з різними смаками, що не мають жодного відношення до реальних потреб на фронті чи в лікарнях", — зазначив Сазонов.

Політолог також висловив сумнів у тому, що ціни на медикаменти знижуються через реальні медичні потреби, а не заради фінансової вигоди виробників. Він припустив, що список сформовано на основі залишків на складах і маржі, а не потреби в медичних препаратах.

"Виглядає, що це більше PR-акція, ніж реальна допомога людям", — підсумував він.

Сазонов додав, що зниження цін на ряд препаратів відбулося лише за рахунок рентабельності аптек, що в свою чергу може загрожувати закриттям низки аптечних закладів, зокрема в прифронтових регіонах.