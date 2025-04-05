Пошта замість аптеки? МОЗ обіцяє доступ до ліків, але щодо логістики компанії мають сумніви

Нові правила регулювання фармринку можуть призвести до закриття аптек, передусім йдеться про села та прифронтові райони, де так особливо важко. Деякі мережі почали закривати збиткові аптеки, бо утримувати їх більше не можуть. А поштові оператори, на яких сподівається МОЗ, відверто кажуть, що не впевнені у наявності необхідних ресурсів для заміни аптек

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Про це пише УНН.

З 1 березня цього року робота фармринку в Україні зазнала змін, серед відчутного – заборона аптекам укладати маркетингові договори з виробниками. Також було обмежено розмір націнки, яку аптеки та дистриб’ютори можуть ставити на препарати. Раніше саме маркетингові угоди дозволяли покривати витрати на аптеки, які не приносили прибутку, зокрема у селах та прифронтових районах, забезпечувати роботу мобільних аптек. Представники малого бізнесу, своєю чергою, заявляють про неможливість працювати через витрати на логістику, оренду, комунальні платежі, навчання фармацевтів та інші видатки, через зменшення націнок на препарати. Під загрозою опинилось близько 1200 малих аптек-ФОПів.

У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що ситуація з аптеками контрольована і вони роблять усе можливе, щоб аптечна мережа в регіонах не зникла. Зокрема, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за даними видання, зазначив, що навіть якщо аптеки у прифронтових населених пунктах закриються, люди не залишаться без ліків та зможуть їх отримувати "Укрпоштою" та "Новою поштою".

МОЗ також повідомило, що зараз у 16 областях України працює 29 мобільних аптек. Крім того, "Укрпошта" вже отримала ліцензію на доставку ліків, і проєкт "Ліки Укрпоштою" вже запустили по всій країні − включно з прифронтовими регіонами та територіями, де ведуться активні бойові дії.

Тобто у МОЗ вважають, що було вжито достатньо заходів для впровадження стимулів для використання наявної, у тому числі медичної та аптечної, інфраструктури для підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів.

В "Укрпошті" підтвердили, що доставляють ліки по всій Україні, включно з прифронтовими районами. Але наголосили, що варто врахувати, що замовлення привозять не додому пацієнтам, а до стаціонарних поштових відділень чи пересувних поштових відділень, які їздять за погодженими із військовими маршрутами.

Зараз у "Укрпошти" є дві аптеки − у Києві та в Київській області, а також склад у області. Саме звідти відправляють усі замовлені ліки в різні регіони країни.

"Доставка займає до 3 днів з дати відправлення. Також враховується графік роботи пересувних відділень, які доставляють ліки (і не тільки) в села, в яких стаціонарні відділення "Укрпошти" відсутні", − розповіли у пресслужбі компанії.

Тобто, якщо трапиться щось критичне, наприклад підвищення тиску пацієнта чи підвищиться температура, допомога приїде за 3 дні мінімум. Реально їхати в найближчу аптеку й самостійно, але вона може бути за десятки кілометрів.

Крім того, в "Укрпошті" визнають, що не можуть доставляти ті ліки, які потребують спеціальних умов зберігання − наприклад, охолодження чи у випадку необхідності підтримки контрольованої температури від +2 до +8 С.

Своєю чергою "Нова пошта" повідомила, що з 2020 року доставляє ліки по всій Україні, включно з прифронтовими населеними пунктами. Але в компанії застерігають, що доставка на ці території може ускладнюватися через обстріли та інші загрози безпеці. Препарати доставляються як звичайні посилки, проте через ворожі обстріли можливі зміни у графіках. Тобто, як і у випадку з "Укрпоштою", отримати ліки одразу або в той самий день не вийде.

"У разі втрати аптечної інфраструктури на прифронтових територіях ми будемо доставляти ліки на відділення або адресною доставкою, як звичайні посилки. Але замінити функції аптек "Нова пошта" не зможе, адже наша компанія є логістичним оператором, який займається доставкою медикаментів, а не їх продажем", − підкреслили у компанії.

Аналогічно до "Укрпошти", "Нова пошта" не перевозить препарати, що потребують зберігання при спеціальній температурі − таких послуг у компанії просто немає.

Очевидно, що логістичні компанії не зможуть повною мірою замінити аптеки. Йдеться не лише про те, скільки часу займає доставка, а й про те, що в поштовому відділенні неможливо отримати більш менш оптимальний вибір ліків чи професійну пораду фармацевта, така сама ситуація зі зберіганням ліків, які потребують спеціальної температури.