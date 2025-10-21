Військовий розкритикував поїздку очільника Полтавської ОВА до Британії під час обстрілів і блекаутів на Полтавщині

Т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут перебував з візитом у Великій Британії, поки мешканці області переживали наслідки російських обстрілів під час блекаутів, а до Полтавщини вже почали долітати російські КАБи. Про це у своєму телеграм-каналі написав військовий блогер Олексій "Сталкер", про що пише УНIАН.

"Минулого тижня т.в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут разом із делегацією відвідав Велику Британію — вивчав, як працюють тамтешні сміттєпереробні заводи та центри чистої енергетики. Про поїздку — цілий звіт на його сторінці у Facebook: зустрічі з послом, фото з підприємств, розмови про інвестиції та "енергостійкість". А от про іншу подію — удар керованими авіабомбами по Полтавщині 20 жовтня — жодного слова", — звернув увагу військовий.

З його слів, саме цього дня росія вперше застосувала по області нову модифікацію реактивних КАБів, здатних долітати понад 100 км. За даними OSINT-аналітиків, бомби летіли з території Бєлгородської області рф і вибухнули в Полтавському районі.

Відео дня

"Показовий контраст: у фейсбуці керівника області — про британські сміттєпереробні технології, а не про безпеку регіону, який уже в зоні ураження авіації. Виходить, що "енергостійкість" на папері цікавить більше, ніж стійкість реальна — коли над Полтавщиною вже літають КАБи, а сама область живе в умовах аварійних відключень електроенергії через російські обстріли", - підсумував військовий.

Нагадаємо, що Володимир Когут повідомив, що у межах робочого візиту до Великої Британії разом із командою Полтавської ОВА відвідав кілька провідних підприємств графства Саффолк, а також обговорив тему підтримки проєктів енергостійкості.