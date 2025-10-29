Радіодиктант 2025: яке слово в тексті стало мовним хітом, і що воно означає

Радіодиктант національної єдності 2025, що українці писали 27 жовтня, всерйоз розбурхав суспільство. Якщо одні були в захваті від тексту, то іншим не сподобалася начитка, а треті відкрили для себе нові слова, які викликали ще більше обговорень.

Одним із таких слів стало "пітятко", яке для багатьох учасників радіодиктанту було, м'яко кажучи, малознайомим. Незвична лексема одразу ж стала предметом жвавих розмов у соцмережах, пише "Закарпаття онлайн".

"Пітятко" — що це

Пітятко — це діалектизм, який у перекладі означає "курча" або "курчатко". Слово походить із західноукраїнських, зокрема гуцульських та закарпатських говірок і є частиною мовної спадщини регіону.

В абзаці тексту письменниці Євгенії Кузнєцової "Треба жити!" разом із "пітятко" вживаються ще кілька слів, що рідко вживаються в повсякденному мовленні в більшості регіонів:

"Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці оселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи"".

Відео дня

Незрозумілі слова з Радіодиктанту 2025

Кияхи - діалектне слово, яке позначає качан кукурудзи.

- діалектне слово, яке позначає качан кукурудзи. Допіру — теж діалектизм. Можна замінити "щойно" або "тільки".

— теж діалектизм. Можна замінити "щойно" або "тільки". Лелітки — паєтки, блискучі крапки або назва квітки.

Розбір нових слів із радіодиктанту

"Пітятко" — реакція соцмереж

На використання діалектизмів у тексті радіодиктанту користувачі відреагували по-різному, починаючи від гумору і закінчуючи сарказмом або навіть щирим обуренням.

""Допіру їхали пітятка в лелітках Укрзалізницею до між'яр'я, та їли паляницю з кияхами". Це фраза, яка може зруйнувати Росію вщент", — пише блогер і політик Віталій Чепинога.

"Сукні з "лелітками", "пітятко", "допіру" — це так прям класно звучить. Про "кияхах" у нас так говорили", — ділиться думкою волонтерка і підприємиця з Луганської області Марина Богун.

"Пітятко"! Яке чудове слово, ніколи не чула його. Скільки років вивчаю українську, а скринька бездонна", — додала режисерка Ірина Цілик.

Текст радіодиктанту 2025

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса Патрона...

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, шукати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжряддях ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці оселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і говорити те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилося тільки те, за що не можна схопитися руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Як відомо, багаторазова переможниця Національного радіодиктанту Христина Гоянюк публічно розкритикувала цьогорічний текст під час прямої трансляції.

Нагадаємо, Анжеліка Рудницька назвала радіодиктант із Наталією Сумською найкращим за весь час.

Також повідомлялося, що Наталя Сумська зізналася, що їй було дивно повторювати багато разів ті самі речення.