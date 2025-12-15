Після відкриття ТРЦ Gulliver у журналістів виникли питання щодо реклами на медіафасаді

12 грудня було частково відкрито торгово-розважальний центр Gulliver (супермаркет Сільпо та перший поверх).

Також включили найбільший в Україні медіафасад площею 3500 кв. м, на якому вже почали розміщувати рекламу великі компанії, пише Антикор.

Однак, як зазначають журналісти, ТРЦ Gulliver, перебуваючи під управлінням державного Ощадбанку, не провів жодного офіційного тендеру. Ані на електронному майданчику ProZorro, ані на офіційному сайті самого Ощадбанку, щодо закупівлі/продажу рекламних послуг чи права використання медіафасаду жодної інформації.

Ощадбанк не встиг відкрити ТРЦ Gulliver, але вже встиг проявити себе в темних схемах

У матеріалі йдеться, що рекламна агенція "Мегаполіс" офіційно продає рекламний час на цьому медіафасаді. Також зазначається, що ця агенція часто виграє інші тендери з цією державною установою.

Через це виникають питання щодо цільового використання коштів і ризик, що доходи від реклами підуть не до державного бюджету воюючої країни.

Тож у журналісти запитують на якій підставі рекламна агенція "Мегаполіс" отримала право на продаж рекламного часу на медіафасаді ТРЦ Gulliver та чому не було проведено публічних тендерів на ProZorro або на офіційному сайті банку для забезпечення прозорості.