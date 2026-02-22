"Бавовни стало ще більше": СБУ посилила удари по російським нафтобазам і НПЗ, - експерт

Служба Безпеки України посилила інтенсивність ударів по території рф. При цьому дрони Служби встановлюють рекорди по далекобійності. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт вважає, що операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби. “Йдеться не лише про сам факт досягнення цілі, а й про здатність обходити багатошарову систему ППО, яка прикриває стратегічні об’єкти в глибині ворога. Оцініть і різновекторність вибору цілей. Всі ці ураження не тільки створюють проблеми для ВПК, але і демонструють, що жоден російський регіон не може почуватись повністю захищеним”, - акцентує Черненко.

Політолог підкреслює, що удари є частиною кампанії з виснаження економічного та військового потенціалу противника. “Ціль — не лише фізичне знищення об’єктів, а й постійне примушення росії витрачати ресурси на захист глибокого тилу, збільшуючи бюджетні видатки на безпеку. Це все підвищує вартість війни для кремля. Це стратегія довготривалого виснаження, що поєднує військовий, економічний та психологічний ефекти й формує нову якість війни”, - пише екс-нардеп.

Відео дня

“Прикметно, що на новий рівень інтенсивності ударів Служба вийшла під керівництвом Євгенія Хмари. Бойового генерала, який тривалий час якраз і очолював Центр спеціальних операцій “А”. Саме Хмара був одним з тих, хто раніше доклався до розробки багатьох операцій проти росіян. А зараз вдало масштабує цю роботу на новій посаді”, - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що нещодавно СБУ провела три далекобійні атаки по території рф. Підірвала НПЗ в Ухті: рекорд по дальності ураження за всю війну (1 700 км). Нанесла удар по хімзаводу у Пермському краї (1600 км від України). Завод працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки. А на Псковщині дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу.