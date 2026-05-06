Головні тренди AI у 2026 році: агенти і персоналізація

Штучний інтелект входить у нову фазу розвитку — від експериментальних моделей до складних інтегрованих систем, які не лише виконують завдання, а й беруть участь у розробці, адаптуються до користувача та функціонують у регульованих середовищах. Ключові тренди цієї трансформації стали однією з центральних тем конференції NVIDIA GTC, що відбулася в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) у березні, де інженери з усього світу презентують практичні рішення наступного покоління AI.

У 2026 році конкуренція за участь у постерній секції GTC стала однією з найвищих за всю історію конференції. Серед відібраних робіт — дослідження, виконані за участі української інженерки Марини Баутіної, яка працює з передовими AI-системами та займається їх впровадженням у реальні бізнес-сценарії.

AI-агенти як нова модель розробки

Один із найбільш помітних трендів — перехід від інструментів до автономних AI-агентів, які здатні виконувати повний цикл задач: від планування до реалізації та деплойменту.

Йдеться не просто про генерацію коду, а про системи, які:

аналізують вимоги

будують архітектуру

пишуть і тестують код

а також оптимізують розгортання

Такий підхід змінює роль інженера — з виконавця на архітектора та наглядача за AI-системами.

Цей напрям активно досліджується в індустрії. Зокрема, відповідний підхід був представлений у доповіді "Agentic Engineering Development: Planning, Coding, Deployment", над якою працювала Марина, досліджуючи практичне впровадження agentic AI у процеси розробки.

Персоналізований AI: кінець універсальних моделей

Другий важливий тренд — перехід від "однієї моделі для всіх" до персоналізованих AI-моделей.

Сучасні мовні моделі дедалі частіше адаптуються під конкретного користувача, враховуючи:

стиль комунікації,

професійний контекст,

поведінкові патерни.

Це досягається через fine-tuning і методи RLHF (reinforcement learning with human feedback), які дозволяють моделі "вчитися" на реальних взаємодіях.

Як зазначає Марина Баутіна, яка працює з такими підходами,

"Ключовим викликом є не лише підвищення якості відповідей, а й забезпечення стабільної поведінки моделі в різних контекстах і для різних типів користувачів."

Ці ідеї були представлені в її дослідженні "Persona-Aware AI: Fine-Tuning Language Models with RLHF", відібраному до постерної програми NVIDIA GTC.

Що це означає для ринку

Сукупність цих трендів формує нову парадигму:

AI стає активним учасником процесів, а не просто інструментом

системи переходять від універсальності до глибокої персоналізації

довіра та контроль стають ключовими факторами масштабування

Участь у таких подіях, як NVIDIA GTC, і відбір досліджень до її програми свідчать про високий рівень експертизи та практичної цінності рішень. Для українських інженерів це також можливість впливати на глобальний порядок денний у сфері штучного інтелекту.

І хоча основна увага ринку часто прикута до великих моделей і гучних релізів, реальні зміни відбуваються саме на рівні таких досліджень — де AI стає керованим, адаптивним і придатним до використання у складних середовищах.