Від мотивації до підтримки: як війна змінила HR-підходи Bayadera Group

Війна кардинально змінила принципи роботи українського бізнесу з персоналом. Те, що раніше вважалося класичними HR-інструментами — бонуси, мотиваційні програми чи кар’єрне планування — сьогодні поступилося значно важливішим речам: безпеці, підтримці, стабільності та людяному ставленню. Саме на цих принципах сьогодні будує взаємодію з працівниками Bayadera Group. Нині в компанії працює близько 3500 людей, і саме команда стала для бізнесу головною опорою в умовах повномасштабної війни.

Водночас компанія, як і весь український ринок, стикається з новими кадровими викликами: мобілізацією, міграцією населення та дефіцитом фахівців, особливо у виробничих і технічних напрямках. У компанії наголошують: попри складні обставини їм вдалося уникнути масових скорочень, а значна частина колективу працює тут понад 10–20 років. Для FMCG-сектору це рідкісний показник, який свідчить про високий рівень довіри та лояльності.

«Сьогодні людей мотивує не лише фінансова винагорода. У періоди невизначеності особливого значення набуває відчуття, що роботодавець поруч за будь-яких обставин. Важливо, щоб працівники знали: їх цінують, чують і підтримують. Саме тому взаємодопомога й людяність стали основою нашої роботи з колективом», — зазначає Анна Мазуренко, HR-директорка Bayadera Group.

Анна Мазуренко, HR-директорка Bayadera Group

Попри складні умови, бізнес не зупинив розвиток персоналу. У Bayadera Group переконані: навіть під час війни люди мають бачити перспективу та можливості для професійного зростання. Саме тому тут продовжують програми стажування, активно співпрацюють зі студентами та допомагають молодим спеціалістам отримати перший професійний досвід. Компанія активно взаємодіє з навчальними закладами, серед яких Черкаський державний технологічний університет, Смілянський технікум харчової промисловості та Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Паралельно компанія зберігає активний темп найму. У середньому Bayadera Group відкриває близько 100 вакансій щомісяця. Водночас бізнес робить ставку не лише на зовнішній пошук, а й на розвиток власних людей: 17% вакансій у компанії закриваються завдяки програмі кадрового резерву. Це свідчить про системний підхід до розвитку працівників та готовність інвестувати у внутрішні таланти.

Від початку вторгнення Bayadera Group суттєво посилила підтримку співробітників та їхніх родин. Сьогодні у лавах ЗСУ служать 215 мобілізованих працівників компанії. Допомога військовим, забезпечення амуніцією, лікування, реабілітація, підтримка сімей у найважчих життєвих обставинах — усе це перетворилося на невід’ємну частину внутрішньої культури бізнесу.

Окремим напрямком у компанії стала підтримка ветеранів і демобілізованих працівників. Сьогодні в Bayadera Group уже працевлаштовано 50 ветеранів. Для них впроваджують адаптаційні програми, які допомагають поступово повернутися до професійного життя після служби. Для кожного передбачений індивідуальний підхід — з урахуванням фізичного та емоційного стану, можливості змінити спеціалізацію або опанувати новий фах усередині компанії.

Програма внутрішньої релокації, яку Bayadera Group розвиває ще з 2014 року, відіграє важливу роль у підтримці співробітників. Після 2022 року її значення стало особливо помітним: за цей час компанія допомогла переїхати до безпечніших регіонів 50 співробітникам, зберігши для них робочі місця та стабільний дохід. Завдяки присутності у понад 20 містах України працівники мають змогу змінювати локацію та продовжувати кар’єру всередині компанії. У Bayadera Group зазначають: головним завданням було зробити так, аби люди не залишалися сам на сам зі своїми труднощами. Колеги підтримували одне одного, керівники допомагали оперативно вирішувати організаційні питання, а бізнес забезпечував стабільність там, де це було можливо.

«Бізнес має бути гнучким і швидко адаптуватися до змін, створюючи комфортне середовище, де кожен отримує підтримку, повагу й відчуття захищеності. Саме сильна команда допомагає проходити через найскладніші часи», – підкреслює Анатолій Корчинський, СЕО Bayadera Group.

Сьогодні український бізнес функціонує в умовах постійних викликів. Але саме в такі моменти найбільше проявляються справжні цінності. Для Bayadera Group ними залишаються люди, підтримка та відповідальність. І саме це допомагає компанії не лише зберігати команду, а й упевнено рухатися вперед разом із нею.