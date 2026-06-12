Штрафні бали для водіїв: депутати готові голосувати, але є проблема

Не менше 70% народних депутатів готові проголосувати за законопроект №14133 про запровадження системи штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, однак його заблокував комітет.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів один з ініціаторів проєкту, народний депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко, який є заступником голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

За його словами, доки профільний комітет не розгляне законопроект, депутати, відповідно до регламенту, не можуть виносити його на розгляд сесійної зали.

"І тут питання до Комітету з питань правоохоронної діяльності (Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, — прим. ред.): винесіть на розгляд, розгляньте. Це ваш прямий обов'язок — розглянути будь-який законопроект, який надійшов і розписаний на ваш профільний комітет. Розгляньте і дайте висновок. Якщо ви вважаєте, що він не системно вирішує проблему, якщо у вас є інші погляди, ви повинні відхилити його або прийняти", — зазначає гість ефіру.

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Крейденко стверджує, що перспективи ухвалення закону є.

"У парламенті, під куполом, розмовляю з депутатами. 70 % депутатів кажуть: якщо питання потрапить під купол, якщо потрібно 226 голосів, ми проголосуємо. Але впливати на комітет з правоохоронної діяльності, щоб вони розглянули, не можуть", — констатує парламентарій.

Тому, за словами Крейденка, у народних депутатів не залишається іншого виходу, як звернутися до спікера Верховної Ради з проханням процедурно винести це питання на розгляд і ухвалити щодо нього рішення.

Законопроект № 14133: що потрібно знати

Законопроект передбачає запровадження нової моделі відповідальності для систематичних порушників правил дорожнього руху.

Документ розроблено з урахуванням підходів, які вже застосовуються в європейських країнах, зокрема в Німеччині та Великій Британії. За кожне порушення водієві нараховуватимуться бали, а після досягнення ліміту в 15 балів протягом року водійське посвідчення буде призупинено.

Щоб відновити право на керування транспортним засобом, водіям доведеться повторно пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

Нагадаємо, що в Україні у 2026 році за третє керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння передбачено штраф у розмірі 51 тисячі гривень, конфіскацію транспортного засобу та позбавлення права керування на строк до десяти років.

Також повідомлялося, що після смертельної ДТП у Києві для водіїв готують більш суворі покарання.