WINHUB та White Star Real Estate підписали commitment letter про спільний розвиток логістичного парку вартістю близько $80 млн

Commitment letter про спільний розвиток логістичного парку був підписаний під час конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. На церемонії підписання були присутні Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; Руслан Шостак, засновник і співвласник WINHUB; Пітер Хантлі, CEO White Star Real Estate, Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації. Реалізація проєкту, як очікується, розпочнеться у цьому році за умови отримання всіх необхідних регуляторних дозволів.

Українська компанія-забудовник складських об’єктів WINHUB та White Star Real Estate, провідний девелопер і оператор нерухомості у Центральній і Східній Європі, об’єднали зусилля для будівництва промислово-логістичного парку класу "А" у селі Мрія Київської області.

Проєкт площею близько 90 000 квадратних метрів, загальний обсяг інвестицій у який оцінюється в 80 мільйонів доларів США, буде реалізовано п’ятьма етапами на ділянці площею 18 гектарів. Перший етап проєкту передбачатиме будівництво складських приміщень площею близько 20 000 квадратних метрів, і на даний момент його завершення заплановано на четвертий квартал 2027 року.

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Комплекс стратегічно розташований за 7 км від Києва, вздовж автомагістралі Е40 "Київ — Житомир", що забезпечує прямий доступ до ключових транспортних коридорів, які з’єднують Київ із Західною Україною та Європейським Союзом. Очікується, що до реалізації проєкту долучаться міжнародні фінансові установи та підрядники.

"За останні роки URC стала дійсно одним із наймасштабніших майданчиків для підписання міжнародних партнерств, які спрямовані на розвиток української економіки. На прикладі угоди WINHUB та White Star Real Estate ми бачимо перехід від меморандумів і намірів до реальних кроків. За кожним з них стоять інвестиції в нашу економіку. Я хочу подякувати українському бізнесу, який стає надійною платформою для залучення іноземних коштів, а також іноземному інвестору — за довіру й бажання долучитися до побудови нової України", — зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Співпраця з White Star Real Estate, провідним девелопером та оператором нерухомості у Центральній та Східній Європі, є для нас важливим кроком і позитивним сигналом для української економіки. Це свідчить про те, що навіть в умовах війни міжнародні компанії готові співпрацювати над проєктами, які мають вирішальне значення для розвитку країни, та працювати пліч-о-пліч з українським бізнесом. Для нас прозорість, підзвітність і довгострокова відданість є основоположними принципами такої співпраці. Я також хотів би подякувати уряду України за підтримку", — сказав Руслан Шостак, засновник та співвласник WINHUB.

"Ми й надалі прагнемо підтримувати довгострокове відновлення України через проєкти, здатні забезпечити сприятливий економічний і соціальний ефект. Після презентації нашого проєкту в Бучі під час минулорічної Конференції з відновлення України в Римі, це партнерство стає ще одним важливим кроком у нашій діяльності на українському ринку. Ми віримо, що сучасна логістична інфраструктура відіграватиме важливу роль у відновленні економіки України та її інтеграції з європейськими ринками. Ця впевненість лежить в основі нашого партнерства з WINHUB — партнером, який поділяє наше довгострокове бачення розвитку України", — зазначив Пітер Хантлі, CEO White Star Real Estate.

Реалізація домовленостей щодо спільного розвитку логістичного парку та здійснення відповідних інвестицій передбачена після отримання всіх необхідних регуляторних погоджень згідно із застосовним законодавством.

Довідка

WINHUB — це український девелопер логістичних парків. Проєкт передбачає будівництво складів класу "А" загальною площею 1 млн кв. м уздовж основних транспортних коридорів Україна–ЄС у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі.

WINHUB стане першою в Україні мережею логістичних парків, які повністю відповідають європейським стандартам класу "А" та мають LEED сертифікацію. WINHUB створює в Україні екосистему європейського рівня, де поєднані технологічність, енергоефективність, комфорт для людей і зручність для бізнесу. Проєкт передбачає доступ до комплексного пулу інфраструктури та сервісів для безперебійної, ефективної та комфортної роботи резидентів і відвідувачів. Мережа логістичних парків забезпечить створення тисяч нових робочих місць, розвиток локальних спільнот і формування мережі супутніх бізнесів і сервісів.

White Star Real Estate — провідний інвестор, девелопер, керуючий активами та оператор нерухомості, що працює в Центральній та Східній Європі з 1997 року. Компанія реалізувала та інвестувала в понад 65 проєктів загальною площею 2,4 млн квадратних метрів у всьому регіоні, охоплюючи сектори офісної, логістичної, торговельної, розважальної, житлової та багатофункціональної нерухомості. Наразі White Star Real Estate надає послуги з управління активами та нерухомістю для понад 2,1 мільйона квадратних метрів комерційної та житлової нерухомості, пропонуючи комплексні рішення для інвесторів та орендарів у Центральній та Східній Європі. Окрім своєї комерційної діяльності, White Star Real Estate також є засновником Katalyst Education — освітнього фонду, що підтримує українську молодь через навчальну платформу Pi-stacja та програму стажування Futureship у співпраці з ЮНІСЕФ.