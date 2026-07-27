"Не пройшов ВЛК": у Києві затримано відомого журналіста-розслідувача

Журналіст "Громадського" Євген Шульгат був зупинений поліцією, коли їхав у таксі, після чого на нього наділи кайданки.

Інцидент стався 27 липня в Києві, повідомляє hromadske. Правоохоронці пояснили Шульгату, що причиною таких дій стало нібито порушення журналістом правил військового обліку. Сам журналіст стверджує, що співробітники поліції нібито застосували до нього фізичну силу.

У редакції заперечують порушення правил військового обліку їхнім колегою.

"Незрозуміло, яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі. При цьому водійські документи не цікавили поліцейських, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", — заявила керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

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За інформацією колег, Шульгат, серед іншого, працював і над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.

Ще у 2024 році Євгену, який на той момент був журналістом "Слідство.Інфо", хотіли вручити повістку. Перед цим він викрив елітне майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Як стверджували джерела "Слідство.Інфо", представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито керував Олексій Біленко, людина, наближена до Вітюка.

Реакція поліції

Коли інформація про затримання журналіста поширилася у ЗМІ, київська поліція оприлюднила офіційну заяву.

Як зазначено в прес-релізі, під час виконання службових обов’язків поліцейські перевіряли документи у водія автомобіля та пасажира, і останній нібито відмовився надати документи, що посвідчують особу, та військово-реєстраційні документи.

"Чоловіку запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-реєстраційних даних. Однак він відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців. У зв’язку з цим поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-реєстраційних даних", — йдеться у заяві.

За словами поліції, чоловік нібито не пройшов військово-медичну комісію у встановленому порядку.

Як пише "Українська правда", після того, як ще у 2024 році журналісту намагалися вручити повістку прямо в торговому центрі, і ця інформація стала надбанням громадськості, СБУ та Міноборони спільно з Генштабом заявили, що перевіряють цю інформацію.

Євген Шульгат розповідав про спроби вручити йому повістку

Пізніше повідомлялося, що на той час голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання службових обов’язків і відправив на передову. 1 травня 2024 року Зеленський звільнив Вітюка зі СБУ.

У вересні минулого року НАБУ та САП викрили Вітюка в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, він пов’язаний з особою, яку підозрюють у привласненні коштів АТ "Укрзалізниця".