Операція "Форест Гамп": прокурор САП назвав у суді 13 прізвищ можливих фігурантів

20 серпня Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Екс-парламентарій фігурує у справі "Форест Гамп", про яку антикорупційні органи повідомили напередодні, пише "Суспільне". Вона охоплює кілька епізодів, пов’язаних із можливим впливом на державні органи та установи, корпоративними правами підприємств і фінансовими операціями.

Як повідомляє кореспондент ресурсу із залу суду, під час засідання прокурор САП назвав низку осіб, які також фігурують у розслідуванні. Це колишні та діючі співробітники Офісу президента та Міністерства юстиції, діючий народний депутат, бізнесмени, а також представники державного Sense Bank.

Сторона обвинувачення виклала свою версію щодо структури ймовірної злочинної організації та ролей її учасників.

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За словами прокурора, злочинна організація була створена не пізніше 15 листопада 2024 року Максимом Микитасем та Вадимом Столаром. На підтвердження цього прокурор послався на так звану "понятійну угоду".

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яку після оприлюднення матеріалів НАБУ та САП негайно звільнили, за версією обвинувачення, впливала на заступницю міністра юстиції Олену Ференс у питаннях роботи антирейдерської комісії Мін’юсту.

Також у справі фігурує генеральний директор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, який надавав поради та вказівки щодо дій у цій комісії, а Василь Астіон, бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської обласної ради, відповідав за судовий супровід рішень в інтересах учасників організації.

Керівник ТОВ "Метробуд" Валентин Єлізаров, за даними слідства, координував оперативну діяльність, давав вказівки номінальним керівникам компаній, підшукував осіб для оформлення підприємств і був причетний до легалізації коштів у червні 2026 року.

У діяльності організації також брали участь номінальний керівник ТОВ "Монтаж Сервіс" Микита Тарковський, номінальний керівник ТОВ "Монтаж Сервіс"Єгор Меркулов та номінальний директор ТОВ "Філософія Девелопмент" Олександр Остапенко.

Окремо прокурор заявив, що в червні 2026 року Микитась і Мудра співпрацювали з представниками Sense Bank — Миколою Гладищенком, Олегом Ступаком та Людмилою Снігур, які, за версією слідства, сприяли легалізації коштів.

Під час засідання загалом було озвучено 13 прізвищ, які фігурують у матеріалах кримінального провадження.

Прокурор не виключає, що організація могла співпрацювати з невстановленими хакерами, представниками юридичних осіб, правоохоронних та судових органів.

Операція "Форест Гамп": що відомо

19 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття схеми легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, були використані для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". У рамках операції "Форест Гамп" правоохоронці оприлюднили записи розмов, у яких фігурують заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, його довірена особа та представники керівництва Sense Bank.

Детективи вирушили з обшуками до осіб, які фігурують у розслідуванні.

Через кілька годин на порталі президента України Володимира Зеленського з’явився указ про звільнення Ірини Мудрої: колишня чиновниця була радницею голови ОП з березня 2024 року (за часів голови ОП Андрія Єрмака) до 19 серпня 2026 року (за голови ОП Кирила Буданова). Близько 18:00 19 серпня народний депутат Гончаренко заявив, що Мудру затримали, доставили до ізолятора, а НАБУ проводить слідчі дії.

Пізніше адвокат Мудрої спростував інформацію про її затримання.

Один із фігурантів справи, народний депутат Вадим Столар, особисто підтвердив візит детективів і заявив про повну готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Однак на даний момент Столар перебуває за кордоном.

Максим Микитась, колишній народний депутат і колишній керівник "Укрбуду", щодо якого обирають запобіжний захід, останніми роками фігурував у низці гучних кримінальних справ. НАБУ підозрювало його у привласненні майна Нацгвардії на суму 81,6 млн гривень, а у 2022 році його затримали за підозрою у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова на суму 22 млн євро.