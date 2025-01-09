Ольга Фреймут відреагувала на загибель українського хореографа Володимира Ракова

Смерть талановитого танцюриста стала справжнім ударом не тільки для його рідних і друзів, а й для тих, хто з ним працював і знав його.

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Загибель 30-річного переможця шостого сезону шоу "Танцюють всі" Володимира Ракова, який віддав своє життя, захищаючи Україну на фронті, вразила його прихильників і знаменитостей, особисто знайомих із ним. Серед них – українська телеведуча Ольга Фреймут. У 2020 році Раков мав стати її партнером, але потім її поставили в пару з Іллею Падзіним. У себе на сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-біле фото героя з датами його народження і смерті, а також відео виступу хореографа.

У зворушливому посланні вона написала про свою любов до нього.

"Ми завжди передавали одне одному привітання, звісно, через @golovan_olena; я підписала тобі книжку. Ти танцював – а я дивувалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе в тому, що ти Божественний. Ми мали б бути парою на Танцях із зірками, якби на один його...п з 1+1... Вова, ти – Естет. Ангел. Легенда. Герой. 🇺🇦 Ти віддав життя за свободу України. Спасибі", – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Фреймут додала, що вона досі не вірить у те, що Володимир Раков загинув на фронті, і згадуватиме його ім'я в молитвах щовечора.

У коментарях на сторінці хореографа Олени Головань вона написала:

"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна пам'ять, Герой".

На смерть героя відреагувала і донька Ольги Фреймут Злата.

"Вічна пам'ять Герою України! Один із найталановитіших українців сьогодення і найособливіша людина, яку я колись зустрічала, віддав життя за справедливість, за культуру, за мистецтво і націю", — написала вона.

Свій шок не приховували танцюристи Ілона Гвоздьова, Яна Заєць, Євген Кот і багато інших.

Про те, що на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков, стало відомо 6 січня. Він захищав Україну з 2022 року. До цього він був танцюристом балету Apache Crew, знімався в кліпах Onuka, Мішель Андраде і групи "Время и Стекло".

Раніше Фокус писав, що в грудні минулого року на фронті загинув музикант Юрій Мелофон.