"Дали текст і змусили читати": солдати РФ, які жалілися на командирів, забрали свої слова (відео)

Звернення мобілізованих подивилися "ті, хто треба" і проблему вирішили — військовослужбовців, які скаржилися, розшукали, і змусили заявити, що вони збрехали.

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Військовослужбовці 387-го мотострілецького полку ЗС РФ записали відео, на якому висловили обурення діями своїх командирів і звернулися до губернаторів Тульської, Рязанської і Липецької областей, а також до Міноборони РФ та військової прокуратури. Вони пожалілися на "скотське" ставлення до них командирів полку. Втім вже за кілька днів записали нове відеозвернення, де спростували все те, що наговорили раніше. Відео виклав в мережу блогер Денис Казанський.

"Російські мобілізовані поскаржилися на важке життя та ставлення командирів, після чого з ними провели "бесіду" і змусили записувати нове звернення з вибаченнями", — прокоментував журналіст.

Так, кілька мобілізованих поскаржилися, на те, що командир їхнього полку та його заступник принижують солдатів та не дають їм належну гуманітарну допомогу.

Звернення мобілізованих подивилися і відреагували, а проблему вирішили, щоправда, своєрідним чином. Військовослужбовців, які скаржилися розшукали, і змусили визнати, що вони збрехали, і нічого подібного в частині немає.

"Я 15 квітня з іншими військовослужбовцями виклав неправдиві дані, які ганьблять честь і гідність полковника Давидова і майора Шеріна. Ролик я зняв під тиском старшого лейтенанта Шамсієва, через те, що в нього особиста неприязнь до цих людей. Текст написав він, я боявся фізичної розправи", — сказав один із тих, хто брав участь у записі скарги.

Нагадаємо, що 16 квітня в мережі з'явилося відео, на якому мобілізовані з РФ поскаржилися, що опинилися на Луганщині, хоча їх направляли до Ростова та Криму. В них відібрали документи й у них немає розуміння, що вони мають тут робити.

Раніше повідомлялося, що зросла кількість росіян, охочих здатися в полон до ЗСУ. В березні 2023 року на проєкт "Хочу жити" звернулося вдвічі більше росіян, ніж у грудні 2022 року.