Втратили 100 000: до Бахмута прибули снайпери з контртерористичного підрозділу РФ, — ISW

Військові аналітики зазначають, що Росія змушена перекидати на фронт нерегулярні сили на тлі величезних втрат. За оцінками США, за 4 місяці поточного року ЗС РФ втратили в Бахмуті 80 тисяч пораненими та 20 тисяч вбитими.

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Російське військове командування може перекидати додаткові нерегулярні підрозділи на Бахмутський фронт через втрати "вагнерівців" та загальну неефективність сил РФ у цьому районі. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні за 1 травня.

За оцінками спікера Ради національної безпеки США Джона Кірбі, з січня 2023 року по 1 травня росіяни втратили 100 тисяч людей під Бахмутом. З них 80 тисяч – пораненими, 20 тисяч – убитими. Кірбі також оцінив російський наступ у Бахмуті як провальний.

Аналітики посилаються на заяву спікера представника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, за словами якого, росіяни завезли до Бахмута снайперів із невстановленого контртерористичного підрозділу.

Карта, що показує, під чиїм контролем Бахмут

Представники України зазначили, що ПВК "Вагнер" та іншим російським групам військ не вдається підтримувати наступальний темп операцій у Бахмуті. Численні спроби наступу ні до чого не ведуть. Зі свого боку, ЗСУ змогли провести низку контратак та повернули деякі позиції.

Російські сили не проводили жодних атак у західній частині Донецької області, які можна було б підтвердити за період з 30 квітня по 1 травня. Геолоковані записи показали, що ЗС РФ досягли незначного просування на східних околицях Вугледара 29 квітня.

Території у районі Донецька

Лівобережжя Херсонської області

Російські джерела продовжують стверджувати, що сили України проводять рейди через річку Дніпро, а росіяни ведуть ешелоновану оборону та відбивають атаки українських сил. На геолокованих кадрах 126 бригада берегової охорони 22 армійського корпусу ЗС РФ провела обстріл Великого Потьомкінського острова, де знаходилися українські війська.

Аналітики із ISW також роз'яснили, чому Кремль піариться на масованих обстрілах. Повідомлення про влучання російських ракет в об'єкти інфраструктури України покликані заспокоїти росіян перед анонсованим контрнаступом ЗСУ.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 1 травня ЗСУ обстріляли з HIMARS вечірку ФСБ, МВС у Токмаку. Окупаційна влада, зі свого боку, повідомила про загибель цивільних осіб.