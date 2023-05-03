Масований обстріл України 3 травня: вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Черкасах і Запоріжжі

У повітряному просторі навколо столиці було виявлено та збито всі ворожі цілі, а в Запоріжжі зафіксовано влучання зенітних ракет С-300. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічний масований обстріл України 3 травня.

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У ніч проти 3 травня російські окупанти атакували територію України ракетами та дронами-камікадзе. Системи ППО активно працювали в кількох регіонах країни, а Київ, зокрема, зазнав уже третього нападу за останні 6 днів. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічний масований обстріл України 3 травня.

Київ

У столиці повітряну тривогу оголосили о 0:14. У КВДА закликали громадян пройти до укриттів. Близько 00:49 жителі міста почули перші вибухи, далі вони повторювалися о 01:22, 01:40, 01:52 та 02:15.

О 0:55 в Київській військовій державній адміністрації проінформували про роботу протиповітряної оборони.

Повітряна тривога тривала впродовж майже 5 годин і закінчилася о 4:48.

В КМВА повідомили, що столиця зазнала 3 нападу за останні 6 днів, і цього разу ворог атакував Київщину виключно іранськими дронами-камікадзе.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент — без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється. Силам протиповітряної оборони щира подяка за відмінну, професійну службу! Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні!" — написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Запоріжжя

Повітряна тривога в Запорізькій області почалася о 1:24, але о 22:33 2 травня в місцевих пабліках почали повідомляти про пуски іранських дронів і їхнє наближення до міста, а також про те, що їх почали збивати Сили оборони. Крім цього, повідомлялося про пуск ворожих С-300 в бік обласного центру.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram закликав жителів регіону перебувати в безпечних місцях і зберігати інформаційну тишу.

Про вибухи в Запоріжжі стало відомо о 01:25. Повітряна тривога в області тривала аж до 03:54.

Голова Запорізької ОВА закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- й відеоматеріали та не допомагати ворогу корегувати вогонь.

Відбій тривоги пролунав о 3:57. Місцеві телеграм-канали повідомили про влучання ракет С-300. Подробиць на цей час поки немає.

Дніпро

На Дніпропетровщині повітряну тривогу оголосили о 0:56, а вже за хвилину стало відомо, що в сторону області летять ворожі "шахеди".

О 1:42 в місцевих пабліках повідомили про іранські дрони безпосередньо над Дніпром.

"Шахед" просто над містом Дніпро. Прохання залишитися в укритті або пройти в коридор, де є 2 стіни", — йшлося в повідомленні.

Далі в соцмережах жителі стали повідомляти, що чули вибухи — результат збиття дронів.

Про успішну роботу ППО на Дніпропетровщині повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

"Україна тримає небо", — написав він.

Відбій повітряної тривоги на Дніпропетровщині пролунав о 3:53.

Кропивницький

О 2:26 у місцевих телеграм-пабліках жителі стали повідомляти про наближення іранських "мопедів", а о 2:33, що вони вже перетнули межу області.

О 2:56 надійшло повідомлення про вибухи на Кіровоградщині.

За повідомленням жителів, вони чули щонайменше 3 вибухи, а потім на місці влучань спалахнула пожежа.

О 4:27 пролунав відбій повітряної тривоги.

Поки що керівник Кіровоградської ВДА Андрій Райкович не коментував інформацію про вибухи.

Черкаси

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 1:58, і вона тривала до 4:28.

Близько 2 години ночі в телеграм-каналах Черкас з'явилися повідомлення про ворожі дрони над Черкащиною, а близько 3 ночі надійшла інформація про вибухи в області. Офіційних коментарів від влади щодо вибухів на Черкащині поки немає.

За повідомленням моніторингових груп, повітряні цілі цієї ночі зафіксували в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях. Не всі виявлені БПЛА є "Шахедами". Деякі з них — розвідувальні, які мають на меті відволікти українську ППО.

Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У Києві ППО збила всі цілі, а в Павлограді ворожі ракети влучили у промислове підприємство.

Раніше повідомлялося, що українські волонтери створюють народну крилату ракету "Трембіта" з дальністю ураження до 140 км. Планують, що дешеві "трембіти" виманюватимуть на себе вартісні ракети із ЗРК ворога.