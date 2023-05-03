Чергова диверсія на Брянщині: дрони атакували аеродром і пошкодили літак Ан-124, — росЗМІ

Пропагандисти відзвітували про майже успішну роботу ППО й таємниче "зникнення" одного з дронів-нападників. Пошкоджений літак Ан-124, як стверджують росЗМІ, нібито не експлуатувався

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У Брянській області РФ уже третій день поспіль відбувається диверсія. Після підривів залізничних колій 2 та 3 травня повідомляється про напад 5 безпілотників на військовий аеродром. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що нібито 2 безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області в ніч проти 3 травня.

"За попередніми даними, всього в атаці брали участь 5 БпЛА. 2 з них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще один безпілотник виявлено не було", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок атаки незначні пошкодження отримав літак Ан-124, який нібито не експлуатувався. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 3 травня вночі та вранці Росія запустила з території Брянської області по Україні дрони-камікадзе. 21 із них збили сили протиповітряної оборони.

Раніше росЗМІ повідомили, що вибухівку (10 кг тротилу) на залізничну колію міг закласти велосипедист "у чорному", який ховався неподалік від місця вибуху та їв суп швидкого приготування українського виробництва.