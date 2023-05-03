Росія обстріляла гіпермаркет "Епіцентр" з людьми у Херсоні: є загиблі та поранені

Гіпермаркет був єдиним таким закладом, який на цей час працював у Херсоні. На момент обстрілу всередині перебували люди — серед загиблих працівники та відвідувачі "Епіцентру".

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У середу 3 травня близько 11 ранку російські окупанти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомляють у МВС України.

"Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це — працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям", — повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За фактом обстрілу гіпермаркету в Херсоні в Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

На момент обстрілу гіпермаркет працював, і в ньому перебував персонал і покупці.

За попередніми даними російські окупанти зранку 3 травня здійснили артобстріл по місту Херсону та населених пунктах Херсонської області.

"Внаслідок прицільних ударів по житлових будинках Дар'ївської громади загинув чоловік. В обласному центрі внаслідок атаки по одному з місцевих гіпермаркетів загинуло троє цивільних осіб. Четверо людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Інформація уточнюється. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, лінії електропередач та газопровід", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 3 травня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по території України. Системи ППО активно працювали в кількох регіонах країни, а Київ, зокрема, зазнав уже третього нападу за останні 6 днів.

Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У Києві ППО збила всі цілі, а в Павлограді ворожі ракети влучили у промислове підприємство. Загинули двоє військових, які охороняли підприємство.