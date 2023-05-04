Застосували до 24 ударних Shahed: у Повітряних силах повідомили деталі нічної атаки РФ

Бойову роботу, як зазначають у командуванні, вели в північних, центральних і південних областях України. Для знищення ворожих "шахедів" використовували ЗРК, літаки та мобільні вогневі групи.

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4 травня вночі російські окупанти випустили по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Українські захисники знищили більшу частину з них. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що дрони по Україні ЗС РФ запускали з Брянської області та з району Азовського моря.

"Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131". Цього разу силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних БПЛА", — йдеться в повідомленні.

Бойову роботу вели в північних, центральних і південних областях України. Для збиття іранських "мопедів" використали авіацію, зенітно-ракетні комплекси, а також працювали мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що 4 травня вночі російські окупанти атакували 3 обласні центри України іранськими дронами-камікадзе та ракетами. Зафіксовані влучання в Одесі та Запоріжжі, а в Києві ППО збила всі ворожі повітряні цілі.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль організував атаку дронами, аби підштовхнути росіян до мобілізації. Швидка та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака дрона була внутрішньо підготовлена. На думку експертів, якби атака була несподіваною для російської влади, то їхня реакція була б більш деорганізованою.