Обстріл Херсона 3 травня: в ОВА повідомили, що кількість жертв зросла

Впродовж минулої доби понад 80 ворожих снарядів влучили у Привокзальну площу, залізничний вокзал, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарства у Херсоні. Жертвами обстрілів стали щонайменше 23 людини.

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Минулої доби, 3 травня, російські окупанти 98 разів обстріляли територію Херсонщини і місто Херсон, внаслідок чого загинули мирні жителі. Кількість жертв російської агресії зросла. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 23 людини загинули, 46 (з них дві дитини) — дістали поранення", — написав він.

За даними станом на вечір 3 травня повідомлялося про 21 загиблого.

Також Олександр Прокудін зазначив, для обстрілів ворог використав важку артилерію, танки, БПЛА та авіацію.Всього було випущено 539 снарядів. Місто Херсон ворог обстріляв 16 разів.

"З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, заводу й автогосподарства, територію залізничного переїзду", — повідомив очільник ОВА..

З деокупованої території області впродовж дня було евакуйовано 84 особи.

Обстріл Херсона 3 травня

Нагадаємо, що у середу 3 травня близько 11 ранку ЗС РФ завдали удару гіпермаркету "Епіцентр" в Херсоні. Спочатку повідомлялося, про загибель трьох громадян в обласному центрі. Через російський обстріл загинули троє енергетиків, які проводили аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка.

Також окупанти потрапили у пасажирський потяг на залізничному вокзалі у Херсоні. Поранення отримала провідниця.

Повідомлялося також, що росіяни обстріляли місцеву крамницю та дитячий садок у Херсоні. Уламки ракети пошкодили шибки та вітрини в супермаркеті "АТБ".