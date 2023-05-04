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Воєнний фокус Російсько-українська війна Атака БПЛА на Кремль

"Помилкова тривога". Дрони, які атакували Кремль, бачили ще під Москвою, але не зреагували

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Фото: РИА | Безпілотники прямували до центру Москви

Дрони летіли на наднизькій висоті. Але, за даними журналістів, російські правоохоронці визнали повідомлення про безпілотники у підмосковному небі черговою істерією.

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Безпілотники, які атакували Кремль у ніч на 3 травня, помітили ще на території Московської області місцеві жителі. Про це повідомляє Baza з посиланням на джерела у російській поліції.

Російські правоохоронці, зазначають журналісти, визнали повідомлення про появу БПЛА в підмосковному небі та майбутню атаку дронів на Москву черговим проявом істерії з українськими безпілотниками.

Обласні відомства й екстрені служби не відпрацювали заявки про безпілотників, які "летять на наднизькій висоті", розповіло джерело журналістів.

Коли ж вони перетнули МКАД (московську кільцеву дорогу), стало очевидно, що ці повідомлення не були помилковими.

Безпілотники прямували до центру російської столиці, і силовики почали доповідати про них начальству. Але час був пізнім, до того ж травневі вихідні, звідси й запізніла реакція російських ППО.

Зрештою, БПЛА долетіли до Кремля з інтервалом 16 хвилин.

Нагадаємо, що російські федеральні канали приховали від аудиторії відео "атаки безпілотників" на Кремль. Як відеоряд були обрані архівні записи Червоної площі, а не власне вибух.

У Кремлі також повідомили, чи планується скасування параду на 9 травня через атаку БПЛА. Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що у Москві готуються до звичайного військового параду, а президент Володимир Путін 4 травня працює у кремлівській резиденції без майбутніх змін у робочому графіку.