Активісти "НРА": російський опозиціонер назвав авторів підриву бойовика Прилєпіна

Відповідальність за замах на себе взяли одразу дві організації: українська "АТЕШ" і російська "Національна республіканська армія", однак про існування другої каже лише опозиціонер Пономарьов.

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Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що пропагандиста й письменника Захара Прилєпіна підірвали активісти "Національної республіканської армії". Про це він 6 травня сказав телеграм-каналу SOTA.

Автори видання попросили Пономарьова прокоментувати підрив автівки Прилєпіна, чи мали до цього причетність бійці "Легіону" — російського добровольчого підрозділу в складі ЗСУ. На це політик заявив, що це скоїла інша група, а саме "НРА" — це "Національна республіканська армія". Водночас журналісти відзначають, що про існування "НРА" каже тільки Пономарьов і його співробітники.

Листування журналіста з Пономарьовим

Захар Прилєпін — що відомо про замах на пропагандиста

У суботу, 6 травня, в районі села Піонерське біля Нижнього Новгорода була підірвана автівка з пропагандистом Захаром Прилєпіним. У машині був посіпака Прилєпіна та сам він. Від сили вибуху під машиною утворилась вирва. Олександр Шубін із позивним "Злий" загинув. Родом він із Луганської області і з 2014 року воював проти України в лавах так званої "ЛНР".

Захар Прилепін із Олександром Шубіним (праворуч)

Прокуратура РФ почала розслідування для встановлення винних і координації аварійних служб, повідомили в "РБК". Справу кваліфікують як теракт. Уже затримано двох підозрюваних.

У пропагандистському телеграм-каналі War Zone вважають, що ті, хто скоїв замах на Прилєпіна, готувалися від 3 до 6 місяців. Вони знали що письменник сам водить машину, тому вибухівку заклали саме з розрахунком що Прилєпін буде за кермом. Автори впевнені, що для полювання за людьми, "які вболівають за батьківщину", створили цілу мережу "бойовиків" — це не поодинокі "психопати".

Нині про стан Захара Прилєпіна відомо, що він отримав струс мозку та травми ніг. Також українська та кримськотатарська група "АТЕШ" взяла на себе відповідальність за замах на пропагандиста. Вони стверджують, що полювали за Прилєпіним із початку року.

"Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося — їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні", — написали партизани.

Нагадаємо, 6 травня Фокус зібрав перші подробиці про замах на Захара Прилєпіна.

7 серпня стало відомо, що Прилєпін був одним із ініціаторів, хто виступив за створення "чорного списку" діячів культури в РФ і не підтримує вторгнення в Україну.