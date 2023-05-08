"Республіка для нього піар-зоопарк": військкор РФ розповів, як Прилєпін давав драпака з передової

Пропагандист наказував відкривати вогонь по українських позиціях для ефектних кадрів, а потім, відзнявши дублі, швидко сідав в авто і втікав, розповідає так званий військкор Геннадій Дубовий.

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Російський пропагандист Захар Прилєпін, якого нещодавно намагалися підірвати у власному авто, задля піар-роликів з передової викликав вогонь на російських окупантів, а сам за мить до цього давав драпака. Про це розповів його "колега" — так званий військкор "ДНР" Геннадій Дубовий.

За його словами, пропагандист наказував відкривати вогонь по українських позиціях для знімань піарних роликів та відеокліпів. Потім, відзнявши необхідні кадри, Прилєпін швидко сідав в авто і втікав, залишаючи сидіти під обстрілами місцевих бойовиків, а російська пропаганда потім звинувачувала у всіх обстрілах Україну.

"Приїздить Прилєпін на позиції і говорить: "Ну, що, хлопці, треба постріляти, ролик зняти". Хлопці починають стріляти… Хлопці луплять з гранатометів. Фоміч каже: "Зараз буде через 4-6 хвилин відповідь". Вони приїхали, щоб попіарити Прилєпіна. У цей час Прилєпін, який начепив собі майора, не бувши в жодному бою стрибнув в машину і упетляв", — розповів Дубовий.

За його словами, "республіка" для Прилєпіна була таким собі "піар-зоопарком".

Нагадаємо, що українофоб Захар Прилєпін розповів, що під час вибуху він перебував за кермом, а на пасажирське сидіння пересів загиблий "вагнерівець" Олександр Шубін.

Замах на пропагандиста відбувся 6 травня в районі Нижнього Новгорода у Росії. Вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.