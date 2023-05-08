Найзапекліший штурм позицій ЗСУ: експерт розповів про ситуацію в Бахмуті (фото)

За оцінками військового аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, найманці з ПВК "Вагнер" отримують гарну вогневу підтримку в районі Бахмута. Місто знищують усіма видами озброєння.

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Російські окупанти із 7 на 8 травня провели найзапекліший штурм позицій Сил оборони України у Бахмуті. Про це написав у Telegram 8 травня військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

У найманців із ПВК "Вагнер", за його оцінками, ситуація із постачанням та вогневим компонентом у районі Бахмута краща, ніж на інших локаціях.

"Той самий випадок, коли слова (глави ПВК "Вагнер" Євгена) Пригожина слід половинити і навіть множити на нуль. Незважаючи на те, що вчора був задіяний широкий спектр уражальних засобів і вал живої сили, хоч якогось результату окупантам досягти не вдалося", — проінформував Коваленко.

Експерт додав, що станом на ранок 8 травня українські військові контролюють усі основні позиції. Спроба продавити вулицю Чайковського в Бахмуті принесла ЗС РФ "короткочасний успіх", наголосив він.

Росіяни намагаються проводити більше штурмових дій у напрямку сіл Хромове та Іванівське Донецької області, з охопленням до Міньківки та на південний захід від Івановського.

ЗС РФ проводять штурмові дії у напрямку сіл Хромове та Іванівське

"Ця інтенсифікація так само не приносить їм значного результату", — резюмував Коваленко.

Бої на Донбасі: ЗСУ відбили 55 атак ворога

Війська Росії зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Продовжуються важкі бої за міста Бахмут і Мар'їнка. Усього минулої доби було відбито 55 атак противника на вказаних ділянках фронту", — поінформували військові.

Окупанти обстрілювали Бахмут запальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. ЗС РФ завдали авіаударів по Бахмуту, Богданівці, Курдюмівці та Нью-Йорку.

Окупанти обстрілювали Бахмут запальними та фосфорними боєприпасами Фото: Скріншот

"Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області", — зазначило командування.

Командир 127-ї бригади тероборони ЗСУ Роман Грищенко в ефірі єдиного телемарафону розповів, як російські найманці Пригожина продовжують знищувати Бахмут усіма видами озброєння.

Комбриг заявив, що Пригожин спочатку сказав про нібито виведення "вагнерівців" з міста, але за фактом вийшло навпаки — вороги лише продовжили накопичення сил і збільшили інтенсивність артобстрілів.

"Ніхто не збирається виходити з Бахмута. Ми бачимо, що прибувають нові підрозділи, зокрема "вагнерівців"… Не відходять вони, кількість боєприпасів у них не зменшилася, а збільшилася", — охарактеризував Грищенко становище на фронті.

Шляхи постачання для підрозділів ЗСУ та цивільних, за його словами, працюють без змін. Також чітко налагоджено евакуацію поранених.

"Маршрути є, використовуються і запасні маршрути. Мирні мешканці ще в Бахмуті залишаються, ми щодня проводимо евакуацію тих, хто згоден", — підсумував Грищенко.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 7 травня писав про підготовку ЗС РФ нової пастки в Бахмуті. Можливо, окупанти не відмовилися від плану захопити місто до 9 травня, зазначав він.

Пригожин 7 травня сказав, що Міноборони Росії обіцяло надати "вагнерівцям" боєприпаси. Міністерство дозволило найманцям діяти в Бахмуті так, як вони вважають за потрібне.